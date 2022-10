Zubimendi cierra las puertas al Barça

"La sintonía es muy buena y será cuestión de tiempo" aseguró sobre su renovación con la Real Sociedad El centrocampista donostiarra es el elegido para suplir a Busquets, aunque sus intenciones son muy distintas

Martín Zubimendi, el elegido para la dirección deportiva del Barça para ser el relevo natural de un Sergio Busquets, parece tener intenciones muy distintas a esas. Así lo hizo saber tras el partido de la Real Sociedad en Girona, cuando afirmó a los micrófonos de la Cadena SER, que se siente confiado para renovar con el conjunto donostiarra.

"Espero que sí. La verdad es que la sintonía es muy buena y será cuestión de tiempo" respondía a las preguntas sobre su renovación. No quiso dar bola y pasó por alto toda pregunta que se refería a un posible interés del Barça para su fichaje, y se limitó a mostrar su compromiso con la Real y a reiterar que se encuentra 100% centrado en los próximos compromisos.

"La verdad es que no me preocupa ahora mismo. Tengo que estar centrado en lo que viene, que es mucho, muy duro, y hasta el Mundial a darlo todo" afirmaba un Martín Zubimendi que sueña con poder estar en la cita mundialista. "Siempre tienes esperanzas, pero es difícil. Si aún no he ido a ninguna convocatoria... queda poco para que empiece el Mundial, y está difícil" aseguraba.