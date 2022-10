Eto'o-Ibra, uno de los 'trueques' más ruinosos: "No tuvo el debido respeto"

Corría 2010 y Eto'o, que había tenido fricciones con Guardiola, se marchó al Inter; la secretaría técnica dio lo que parecía el 'gran golpe' y se trajo al sueco por 70 millones de euros El asunto acabó con el cuadro 'nerazzurri' y el delantero camerunés ganando la Champions y el escandinavo sin explotar con el técnico de Santpedor en el Camp Nou

A Pep Guardiola el barcelonismo le debe mucho. También él al Barça, claro. Es algo recíproco. Intentando ser lo máximo objetivo posible, los años del de Santpedor en el banquillo del cuadro azulgrana son historia del fútbol. Pep levantó a un equipo herido y en su primer curso como técnico profesional fue capaz de lograr un triplete con un juego único y genuino. Pero, obviamente, el paso del catalán por la 'comandancia' del FC Barcelona no fue perfecto. ¿Quién lo es? Se cometieron algunos errores en cuanto a fichajes y gestión. Uno de ellos, la operación que envolvió a Ibrahimovic y a Samuel Eto'o en 2009.

Nos remontamos al mes de junio. El delantero camerunés, al que Pep había incluido en el 'pack' de salida el verano anterior junto a Ronaldinho y Deco, no ha conseguido cambiar las cosas. Guardiola tiene claro que su ciclo en el Barça está terminado a pesar de las buenas prestaciones y ser vital para conseguir el triplete. El de Santpedor tiene entre ceja y ceja la llegada del sueco Zlatan Ibrahimovic, por aquel entonces un TOP mundial de 28 años. El Barça gestiona con el Inter un 'trueque' en el que, eso sí, el club azulgrana sale a pagar. Y no poco.

LAS EXPECTATIVAS CON 'IBRA'

46 millones de euros abona la entidad catalana a la dirigida por aquel entonces por Massimo Moratti. La apuesta es arriesgada, pero Pep está convencido de que podrá 'domar' a Zlatan y convertirlo en el mejor 'killer' del mundo. La idea de juntarlo con Messi, sin duda, alucina a los aficionados azulgranas. Mientras, 'Samu' se marcha por la puerta de atrás a la capital lombarda. Después de cinco años de servicio intachables, el africano, todo pundonor y pasión, se ve obligado a hacer las maletas.

La expectación generada por la llegada de 'Ibra' se va diluyendo con el paso de los meses. El sueco deja destellos, pero no consigue ser influyente en luego. No acaba de conectar con Messi. Y eso, en el Barça, era sinónimo de 'pegársela'. La temporada del Barça es buena. El equipo se planta en semifinales de Champions y se mide...con el Inter. De Mourinho y de un Eto'o que está cuajando un gran curso. Nadie dudaba de que le iría bien.

MOURINHO, LOS ASPERSORES E IBRA SALIENDO POR LA PUERTA DE ATRÁS

El resultado lo recordamos todos. El Inter tomando el Camp Nou, 'Mou' saltando a hacer una carrerita por el césped, Valdés encarándose con el luso, los aspersores...Y todo, con Eto'o de carrilero y acabando defendiendo en su área. El cuadro 'nerazzurro' acabaría ganando una Champions histórica. E Ibrahimovic, saliendo en verano. Había firmado por cinco años, pero ni él, ni Pep ni el club estaban satisfechos con la alianza. Su marchó cedido al Milán, que lo acabaría fichando al verano siguiente por 24 'kilos' en una operación muy deficitaria para el Barça.

"Cuando estaba en Barcelona no era feliz y no tenía adrenalina. Galliani me llamó y me dijo: 'Esta vez vas a volver a Italia y jugar en el Milán'. Vino a mi casa y me dijo 'No me levanto hasta que aceptes'. Es un caballero, con él y con Berlusconi volví a ser feliz", dijo recientemente en una entrevista 'Ibra'. Su mala relación con Pep quedó grabada con ese "filósofo" con el que tildó al catalán en años posteriores. "Nadie puede hablar mal de Ibra. Creo que no tuvo el debido respeto ese año", dijo, por su lado, hace un par de meses Bojan, con quien coincidió el sueco en ese año de azulgrana.