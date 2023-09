El increíble motivo que deja a Lamine Yamal fuera del EA Sports FC 24

El juego no incluye a menores de 17 años, lo que deja fuera a la gran revelación blaugrana No estará disponible en Ultimate Team ni en Modo Carrera

Lamine Yamal ha puesto patas arriba el mundo del fútbol. La irrupción del joven canterano blaugrana con sus 16 años recién cumplidos es sin duda la mejor noticia para el FC Barcelona y una sensación ya a nivel global.

Pero su edad acarrea a veces circunstancias sorprendentes. Y es lo que ha sucedido en el mundo de los videojuegos centrados en el balompié. Asi, se ha sabido que Lamine Yamal no estará en el EA Sports FC 24 por ser demasiado joven para los estándares del juego.

Y es que no incluye a jugadores menores de 17 años, hecho que ya ocurrió con otro jugador del FC Barcelona, Ansu Fati, en el FIFA'20. Lamine Yamal no estará disponible en Ultimate Team ni en Modo Carrera.

Y es que entre las estrellas que se amontonan en Ultimate Team, el modo más famoso del juego, faltará el habilidoso extremo zurdo que, al ser menor de 17 años, no será incluido en este apartado de EA Sports FC 24.

Sin duda los fans del videojuego le echarán en falta, y tanto es así que han querido recrear como habría sido su carta con todo lujo de detalles, recogiendo sus estadísticas y valorando su capacidad de regate, su habilidad para usar la pierna mala y sus índices de trabajo en múltiples facetas.

Así, Lamine podría actuar en el juego por todo el frente de ataque, ambas bandas y por el centro, y lo habría hecho con una valoración general de 78 puntos que rompería el registro de jugador más joven en alcanzar esa media.

