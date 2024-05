¿Cuánto dinero ganó el Barça en la Euroliga?

Desde el pasado domingo, Panathinaikos luce, con orgullo, su séptima estrella en el escudo, como muestra de la Euroliga conquistada en el Uber Arena el último fin de semana.

El conjunto griego ya tiene siete Copas de Europa, y Ergin Ataman ha devuelto al primer escalón del podio continental, a un PAO que la pasada campaña terminó la fase regular en la penúltima posición, y que, tras renovar prácticamente todo el equipo, ha vivido una progresión meteórica, liderados por el entrenador turco, para sumar una nueva Euroliga.

La victoria, en el terreno deportivo, ha llenado de felicidad a toda la afición de Panathinaikos, todavía con 'resaca' tras las importantes celebraciones tras la conquista. Pero a nivel económico, el éxito cosechado en Berlín viene cargado de una gran recompensa, con una buena compensación por haberse hecho con el título.

El premio del campeón de la Euroliga

Y es que, según apunta Basketnews, el campeón de la Euroliga se ha llevado 1,75 millones de euros como premio. Una buena cantidad que quedará por ver si Dimitris Giannakopoulos decide repartir entre los integrantes del equipo, o la utiliza para reforzar todavía más la plantilla de cara a la próxima campaña.

Kostas Sloukas, héroe de Panathinaikos en la final / AP

El Madrid, casi un 'kilo' para invertir en las renovaciones

Por su parte, el Real Madrid, que se quedó a las puertas de sumar su 12ª Copa de Europa, recibió una cifra muy cercana al millón de euros. La cifra no vendrá mal para acometer las multimillonarias renovaciones pendientes que tiene el equipo.

La cifra lograda por el Barça

Y las mismas informaciones apuntan a que el Barça, pese a no haber logrado la clasificación para la final a cuatro, cerró su campaña en la Euroliga ingresando 640.000 euros como premio. Un dinero que le pertenece como sexto clasificado, contando su rendimiento en el playoff previo a la Final Four, donde cayó ante Olympiacos en el quinto y definitivo encuentro. Lo bueno para el conjunto azulgrana es que entre ellos y Fenerbahçe, cuarto clasificado, la diferencia económica no es tan grande (apenas 110.000 euros de diferencia).

Por lo tanto, y pese a la decepción de no haber conseguido su cuarta presencia consecutiva en los partidos por el título, el Barça logró un 'pellizco' que no vendrá nada mal en el apartado de ingresos en la sección azulgrana. Quedará por ver si Roger Grimau y sus jugadores siguen ampliando ese premio monetario con su desempeño en el playoff de la Liga Endesa.