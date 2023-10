Incertidumbre con Pepe

No participó en ‘O Clássico’ ante el Benfica y su presencia ante el Barça es muy dudosa El otro teórico central titular, el español Marcano, está lesionado y no volverá a jugar este año 2023

Dupla mítica de centrales del Real Madrid. Protagonistas de dilatadas polémicas durante varios años en algunos de los clásicos más calientes de la historia, Sergio Ramos y Pepe iban a enfrentarse al Barça en apenas unos días de diferencia.

El de Camas ya lo hizo el viernes y el resultado no pudo ser más negativo para sus intereses. Su equipo, el Sevilla, cayó por culpa de un gol suya en propia meta. Por su lado, la presencia del central portugués el próximo miércoles en el duelo de Champions en Do Dragao es ahora mismo una incógnita.

Pepe no participó en ‘O Clássico’ el viernes contra el Benfica. La semana pasada sufrió un edema en el gemelo y hasta última hora no se supo si iba a viajar o no a Lisboa para uno de los partidos más importantes del año en la Primeira Liga lusa. Sergio Conceiçao, técnico de los ‘Dragones’, lo había dejado en el aire en la previa.

De esta forma, continúa siendo una incógnita si Pepe podrá ser o no de la partida frente al FC Barcelona. Ante el Benfica, el Porto estuvo muy condicionado por la expulsión de uno de sus centrales, Fábio Cardoso. Vio la roja en el minuto 19 y dejó vendido a su equipo, que acabó cayendo por 1-0 con un solitario tanto de Di María en el minuto 68.

OPCIÓN DESCARTADA

Para ocupar el vacío de Fábio, Conceiçao apostó por un futbolista del filial, Zé Pedro. Cumplió muy bien el expediente y podría vislumbrarse como una alternativa en caso de que no llegue Pepe, pero el caso es que no está inscrito para la Champions. Ni puede ser inscrito ya que tiene 26 años.

Tampoco puede contar el técnico del cuadro portuense con el español Iván Marcano, lesionado de gravedad y que no regresará a los terrenos de juego hasta 2024. David Carmo o Fábio Cardoso podrían acompañar a Pepe en caso de que el veterano zaguero (40 años).

GRAN BALANCE

Képler Laveran se ha enfrentado al FC Barcelona en 23 ocasiones y tiene un balance bastante bueno. 10 victorias, cuatro empates y nueve derrotas. Y mil batallas libradas, claro. Pepe ha protagonizado entradas durísimas y varias trifulcas a lo largo de su historia en los clásicos. Además, hay que sumar un gol. El que marcó en el duelo de Liga en el Bernabéu de la temporada 2014/15 que el Real Madrid venció por 3-1. Vio 14 cartulinas amarillas en esos 23 clásicos.