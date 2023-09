Pepe, de baja médica... ¡Sin que su técnico sepa los motivos!

El defensor fue baja en el partido liguero del sábado sin que su técnico sepa los motivos A poco más de una semana que el Barça visite al Oporto, Pepe es una incógnita

Pepe entró en la convocatoria para el partido del sábado que enfrontaba a su equipo, el Porto al Gil Vicente y luego causó baja sin explicación, almenos para su técnico Sergio Conceicao que dejó muchas dudas en la rueda de prensa posterior: “Una vez más, a la hora de preparar el partido lo hice con determinados jugadores y, por una razón u otra, estoy sin ellos... ese fue el caso hoy con Pepe. Hay que preguntarle al doctor Nélson Puga y al departamento médico qué pasó. Ni siquiera lo entendí realmente, sinceramente”, explicó el técnico portugués.

La poca comunicación entre el cuerpo técnico y los servicios médicos quedó patente en el post del partido, que el Oporto ganó por 2-1 al Gil Vicente. En esta temporada Pepe ha tenido poco protagonismo, tras cumplir una sanción que tenía pendiente de la temporada pasada, lo que suposo perderse los primeros dos partidos de Liga.

Ya es el segundo partido que Pepe no juega por una lesión desconocida y el club no se ha pronunciado sobre el estado físico del jugador. Por estos motivos, se han encendido las alarmas en Do Dragao. La temporada pasada fue un jugador providencial para ganar el título liguero y ahora, a sus 40 años parece que los problemas se le acomulan.

A pocos días que el Barça visite al Oporto en el segundo partido de la fase de grupos de la Champions League, la participación de Pepe es duda contra un club que ha 'odiado' por sus años que estuvo en el Real Madrid. Pepe nunca está extento de polémicas.