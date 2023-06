La importancia del brazalete para Ter Stegen

El meta alemán reconoce sentirse como uno de los líderes del vestuario del Barça "Ser capitán no es algo indispensable para asumir mi responsabilidad", reconoce

Marc-André ter Stegen llegó al Barça en 2014 y la próxima será su décima temporada defendiendo la portería blaugrana. Desde entonces, se ha convertido en un referente del equipo tanto dentro como fuera de los terrenos de juego hasta el punto de ser uno de los capitanes.

El meta alemán ha concedido una extensa entrevista al diario bávaro 'Süddeutsche Zeitung' en la que ha repasado su trayectoria en el Barça, incidiendo, sobre todo, en la más reciente, donde ha sido protagonista por haberse convertido en el portero menos goleado de las grandes Ligas del continente.

"Me siento feliz cuando los jugadores vienen a comentar cosas conmigo. Es así como veo mi papel en el equipo, pero no necesariamente necesito el brazalete de capitán para ello, asumo mi responsabilidad de todas formas", asegura. Ter Stegen piensa que "las jerarquías son muy importantes en un equipo. No todos los jugadores son iguales, por lo que debe haber diferentes roles. Por un lado, cada jugador es como es y no puedes cambiarlos porque esa es la única forma en la que pueden dar lo mejor para el equipo. Por otro lado, necesitas a los muchachos que le dan calma y estabilidad a un equipo, pero también la presión necesaria".

Hoy es mejor portero que ayer

En su caso, considera que el hecho de "desarrollar la sensibilidad correcta para el equipo es un tema realmente emocionante para mí. Hay que aprender a transmitir algo a los demás, a liderar. Y los mejores ejemplos los vi en Barcelona, como Busquets, aunque cada uno es diferente".

Sobre su temporada a nivel individual, destaca que "estuve estable todo el año y a un nivel alto. No recuerdo un error grave o trascendente. Eso me da una tranquilidad enorme porque eso es exactamente lo que quiero transmitir, en el Barcelona y en la selección". De hecho, reconoce que "me siento mejor portero ahora que a los 28 o 25".

Ter Stegen celebró su grandísima temporada liguera | David Ramírez

Por esa razón, a día de hoy, no piensa en la retirada: "Tengo muchas ganas de estar en el campo todos los días, muchas ganas de trabajar en mi posición. Mientras siga así y esté sano, jugaré. Hasta ahora no he pensado en dejarlo".