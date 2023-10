Ilias Akhomach explica los motivos de su marcha del Barça

El actual jugador del Villarreal dijo que "sentía que quería salir, llegamos a un acuerdo con el club y lo arreglamos, terminamos bien" El internacional sub'21 reveló que "iba ir a la Premier (Leeds), pero ni me lo pensé cuando el Villarreal se lanzó a por mí"

Ilias Akhomach dejó la disciplina del FC Barcelona este verano para fichar por el Villarreal. Una decisión que marcará su carrera y que tomó en consensó con el Barça, según explicó en una entrevista a Releveo. Ilias ha tenido ya protagonismo en el primer equipo groguet y es internacional sub'21.

El delantero dijo que siempre se sentirá "agradecido al Barça por todo lo que me ha dado. Si estoy aquí es gracias a mí, pero también a ellos. No tengo ninguna queja hacia el Barça. Son decisiones que hay que tomar... La carrera del futbolista es muy larga. En el último año en el filial, sentí algo dentro de mí que me decía: Tengo que salir de aquí, porque tengo todas las cualidades para poder explotar en otro equipo".

Ilias aclaró que sus ganas de salir no venían "por la falta de oportunidades, porque también estuve un tiempo en el primer equipo (debutó con Xavi en 2021), pero sentí que quería salir. Llegamos a un acuerdo con el club y lo arreglamos. Por ambas partes terminamos bien, y eso es lo más importante. Salir mal no hubiera sido positivo. Siempre le he tenido un respeto y un cariño enorme a la institución".

Sus lágrimas de niño

El futbolista habló también de un año en el que tuvo que salir del Barça durante su formación y fichó por el Nàstic de Manresa: "Me echaron entre mi último año de alevín y el primero de infantil, y lo pasé bastante mal. Fue una decisión que no me esperaba, era pequeño, no la tomé yo… Fue uno de mis momentos más duros. No lo voy a olvidar nunca. Recuerdo, cuando volvía del taxi ese día, una llamada de mi padre: 'Oye, que el año que viene no vas a seguir'. Empecé a llorar en el taxi, no me lo esperaba".

Ilias remontó la situación y "a los cuatro meses volví otra vez al Barça. No me lo pensé: quería regresar. Este año, cuando volví a marcharme del Barcelona, también fue duro. Tengo muchos compañeros y gente en el club a la que me une una relación genial. Es difícil, pero es una decisión que debía tomar. Nos estamos haciendo mayores y hay que tomar decisiones. Creo que es la correcta. Quién sabe, dentro de unos años, qué puede pasar. No sé lo que sucederá mañana, pero ahora mismo estoy muy contento en el Villarreal".

Descartó al Leeds

El delantero estuvo a las puertas de fichar por el Leeds United, pero la llamada del Villarreal le cambió sus planes. "Iba a ir a la Premier. Esa es la verdad. Pero luego lo pensé muy bien con mi familia, se marchó el director deportivo (Víctor Orta), hubo muchos cambios, el Leeds bajó a Segunda… Algo me pasaba por dentro que, cuando mi familia me lo comentaba, no sé… Había algo que no me gustaba de ir a Leeds. Era mucho cambio. Dije de aguantar".

Fue entonces cuando recibió una llamada que cambió su punto de vista: "El Villarreal vio que no me decidía y se lanzó. Ni me lo pensé, sobre todo cuando vi la progresión deportiva que querían para mí. Eso es lo que miraba; el dinero no es importante en este momento. Quería ir a un sitio para jugar, para estar en una buena liga, y encima estoy al lado de Barcelona. Mi representante hizo todo lo posible y el Barça se portó increíble. Estoy muy contento de haber tomado esa decisión".