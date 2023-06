El emotivo mensaje de despedida de Ilias Akhomach

El jugador se ha despedido en sus redes sociales tras desvincularse del club azulgrana Ilias Akhomach será nuevo jugador del Villarreal en los próximos días

El vinculo de Ilias Akhomach y el Barça llega este viernes a su fin. Pese a estar ya desligado desde hace varias semanas de al entidad azulgrana, el jugador se convertirá este mismo 1 de julio en agente libre y firmará por el Villarreal, como ya adelantamos en SPORT.

El habilidoso extremo de La Masia firmará por el 'submarino amarillo' en los próximos días, ligándose así a la entidad para las próximas cuatro temporadas, con la que acordaría una cláusula de entre 20 y 30 millones de euros.

El jugador se ha querido despedir del Barça con un emotivo post en sus redes sociales en el que deja un mensaje en el que declara su amor incondicional por el que asegura ser el "club que me dio la oportunidad de cumplir un sueño".

Este es el mensaje de Ilias

Hoy llega el día en el que me despido del club que me dio la oportunidad de poder cumplir un sueño en mi vida, llegué a los 6 años sin ni siquiera saber si realmente me gustaba este deporte, siendo totalmente inconsciente de la trayectoria que iba a tener y finalizo 13 años después esta etapa de mi vida con un aprendizaje tanto personal como profesional espectacular, el sueño de toda persona que ama este deporte.

Quiero dar las gracias a todos los entrenadores, trabajadores, staff y compañeros que he tenido durante esta etapa, cada uno de ellos me ha hecho crecer en todos los sentidos, me han visto disfrutar y evolucionar todo este tiempo, también agradecer al club futbol Hostalets de Pierola por darme la primera oportunidad de poder disfrutar de este deporte y al Club Gimnástic de Manresa por ayudarme en un año complicado en el que necesitaba la confianza que me dieron.

Por último, agradecer a todo mi entorno, que me apoya en el día a día, en los momentos buenos y malos, miro hacia atrás y me quedo sobre todo con las buenas personas que me llevo como azulgrana.

GRACIAS CULÉS!