Ilaix Moriba no despierta de su pesadilla en el Leipzig

El mediocampista no ha debutado esta temporada en el conjunto alemán y solo ha sido convocado en cuatro partidos Moriba sigue sin encontrar su sitio desde que dejó el Barça y solo ha competido este curso con Guinea

"Fue muy difícil salir del Barça. Los últimos meses han sido los más difíciles de mi vida, tanto para mí como para mi familia. Hemos recibido mensajes feos, pero hemos podido aguantar para poder estar aquí, no me merecía esos mensajes. Se han dicho muchas cosas que no son ciertas y nos tuvimos que mantener callados por el respeto que le tenemos al Barcelona". Han pasado dos años de estas palabras de Ilaix Moriba durante su presentación con el Leipzig.

Dos años en los que Ilaix Moriba no ha encontrado su sitio. Tenporadas en los que su carrera sigue sin un rumbo fijo y un denominador común: su ostracismo en el Leipszig. Ni siquiera dos cesiones al Valencia, donde pudo tener minutos, han cambiado su situación en el conjunto alemán.

Ilaix Moriba no entra en los planes de Marc Rose, que ya en agosto avisó al futbolista que tendría pocas oportunidades. "He tenido una o dos buenas conversaciones con Ilaix, él es consciente de su situación de que será difícil conseguir minutos de juego. Pero lo está haciendo muy bien hasta ahora, en términos de comportamiento y también en la forma en que entrena”.

Llegados al mes de noviembre, las cifras no podrían ser más rotundas: Ilaix no ha debutado todavía esta temporada en el Lepizig (0 minutos) y solo ha sido convocado en cuatro partidos. El mediocampista solo ha competido este curso con Guinea, con quien participó en dos encuentros. 45 minutos Ante Guinea-Bisáu (1-0) y 84 ante Gabón (1-1).

Solución de invierno

Su situación en el Leipzig hace que el jugador busque alguna solución en el mercado de invierno. Ya este verano se habló de algunas propuestas de LaLiga y ahora el Celta es uno de los clubes que más suenan como posible destino.

Ocurre que Ilaix tiene contrato con el Leipzig hasta 2026 y los alemanes pagaron alrededor de 16 millones, una inversión que quieren recuperar en el caso de que haya un traspaso definitivo.