Halilovic se arrepiente de "no haber escuchado al Barça"

Alen Halilovic fue uno de esos jugadores que despuntaron muy jóvenes y se les empezó a comparar con Leo Messi y otros futbolistas de altísimo nivel. Pero nada más lejos de la realidad, el exfutbolista del Barça terminó de equipo en equipo, buscando un hueco donde poder sentirse cómodo y demostrar el nivel que tenía. El pasado mes de julio fichó por el Fortuna Sittard de los Países Bajos tras estar casi seis meses sin equipo.

En una entrevista al diario 'MARCA', Halilovic ha recordado esos inicios donde le llegaron a apodar como el 'Messi de los Balcanes': "Yo quería demostrar que podía jugar como Modric o Messi, pero el fútbol no funciona así. A los chicos de 16-17 años que vivan algo parecido les aconsejaría que se centren en disfrutar y en ser ellos mismos". El verano del 2014, un joven centrocampista de tan solo 18 años recaló en el FC Barcelona a cambio de 5 millones de euros tras despuntar en el Dinamo de Zagreb. Muchos clubes se interesaron en el de Dubrovnik, pero él tenía claro lo que mejor lo iría a su carrera: "El Barça, por su estilo era el único club en el que veía que podía dar el salto como futbolista y como persona. No quería ir a Alemania o Inglaterra, que son Ligas más físicas que la española".

La primera temporada en can Barça estuvo en el filial disputando la segunda división con Eusebio Sacristán en el banquillo y llegó a debutar en Copa del Rey con el primer equipo. Tras un año difícil, donde el Barça Atlètic terminó bajando a Segunda B, el jugador terminó cedido al Sporting de Gijón, por la buena relación que tenía el club con 'El Pitu' Abelardo.

En el Molinón protagonizó una de sus mejores campañas, con cinco goles y cinco asistencias, y consiguieron salvar la categoría en el último partido. Pero la temporada siguiente, Halilovic cometió uno de sus mayores errores. "Tenía que haber escuchado al Barça, y seguir cedido en LaLiga. Sin embargo, yo sentía que estaba preparado para jugar en el primer equipo del Barcelona y decidí irme fuera. Si pudiera cambiar algo en mi carrera, sería haber seguido en España".

Halilovic, celebrando su gol con el Sporting de Gijón / EFE

Carrusel de equipos sin éxito

Ese verano, en el año 2016 dejó el Barça y firmó por el Hamburgo. A partir de allí, el neerlandés encadenó equipo tras equipo sin poder brillar en ninguno. Las Palmas, AC Milan, Standard Lieja, Heerenveen, Birmingham, Reading, HNK Riejka... hasta finalmente recalar en el Fortuna Sittard, donde parece haber vuelto a recuperar la sonrisa. Cinco goles y dos asistencias son sus números este curso en la Eredivise. En su país parece haber vuelto a encontrar su sitio, pero el centrocampista no se da por vencido: "Mi sueño, de niño, era jugar en el Barcelona y en el Milan. Lo conseguí, pero no me conformo. No quiero decir estuve en Barça y Milan... y ya. Quiero volver a este escalón y demostrar que tengo calidad para jugar ahí".

"Si me preguntas dónde quiero ir, te diría que a España. Mucas de mis mejores temporadas fueron allí. Ahora, con más experiencia y dominio del idioma, pienso que podría rendir bien" afirmó Halilovic.