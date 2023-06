Gündogan: "Si me tenía que ir, era el Barça o nada"

El centrocampista alemán quiso decir adiós a sus siete años en el Manchester City con una carta de despedida en 'The Players Tribune' Ha explicado el motivo de su marcha del Etihad y por qué ha decidido fichar por el FC Barcelona

Ilkay Gündogan ya es nuevo futbolista del FC Barcelona, y con ello el Manchester City pierde a un jugador clave en la plantilla. El alemán se ha despedido de los aficionados 'cityzens' con una carta extensa explicando toda su etapa en el club y los motivos de su adiós.

Gündogan ha repasado los mejores y peores momentos desde su llegada al City en 2016, pasando por todos los compañeros y miembros del 'staff' que fueron clave en su carrera hasta el día de hoy. Ha explicado también por qué se decantó por el Barça y la influencia de Xavi o Lewandowski en su fichaje. Se ha abierto en canal en 'The Players Tribune'.

Esta es la carta íntegra de Gündogan:

"Querido City,

Cuando llegué aquí por primera vez, era un joven sin hijos y con muchos sueños. Es difícil para mí incluso creerlo, pero me voy siete años después como un padre que ha cumplido todos los sueños que alguna vez tuvo.

Hoy es agridulce. Las despedidas nunca son fáciles, pero es aún más difícil con este equipo. Cuando tuve que darles la noticia a los chicos de que me iba en nuestro chat grupal, me emocioné mucho. Los extrañaré a todos, la verdad. Pero estoy feliz de decir que me voy de aquí como un campeón, y no tengo nada más que amor por el club en mi corazón. ¿Cuántos futbolistas pueden despedirse como capitán de un triplete?

Es increíble lo que logramos. Cinco títulos de la Premier League en mis siete años aquí. Dos Copas FA. La Liga de Campeones. El triplete. Pero esos son solo trofeos. Lo que más recordaré es el sentimiento dentro del equipo, especialmente esta temporada. Nunca había vivido algo así en el fútbol.

Su apodo en el vestuario

"Suelo ser una persona bastante reservada. Me toma un tiempo lograr que me abra. Pero lo mejor de este equipo es que todos nos sentíamos cómodos haciendo bromas entre nosotros sin importar la presión bajo la que estuviéramos. En los entrenamientos jugábamos 5x2 en el área y lo que más me gustaba era bromear con Rúben Dias. Supongo que como suelo ser un jugador tan simple, a los chicos les pareció muy divertido llamarme "Zidane" cuando mostré un poco de técnica.

Siempre que tenía una buena sesión, Rúben me llamaba “Zidane”.

Y yo decía: “No, no, hoy fui Pirlo. Mañana volveré a Zizou”.

Todos los días nos reíamos, y eso es raro en el fútbol. Realmente tengo que dar crédito a nuestras esposas y parejas por acercarnos mucho más esta temporada. Organizaron muchas parrilladas en su chat grupal y eso marcó una gran diferencia. Este ha sido el equipo más cercano del que he sido parte, y creo que eso es parte de por qué finalmente pudimos levantar el trofeo de la Liga de Campeones.

La obsesión de la Champions

"Para mí, la Champions League ha sido un poco una obsesión durante los últimos 10 años. Bueno, no un poco , en realidad. Ha sido una obsesión, de verdad. Cuando mi equipo de Dortmund perdió la final ante el Bayern en 2013, estaba destrozado. No hay sensación como perder una final. En serio me persiguió durante 10 años. Cada decisión que tomé en mi carrera desde entonces ha sido sobre levantar ese trofeo. Por eso vine a la ciudad. Entonces, cuando perdimos la final contra el Chelsea hace dos años, fue terrible. Luego, la temporada pasada, me quedé en el banquillo para la semifinal contra el Madrid en el Etihad, y eso fue quizás aún más difícil para mí. Después de que Pep anunciara el equipo, me fui a mi habitación para estar solo y sí… simplemente estaba destrozado. Lo quería tanto, ¿sabes?

Esta temporada, algo hizo clic. Solo sabía que lo íbamos a hacer. Ni siquiera me refiero solo a la Liga de Campeones. La Premier League, la Copa FA, todo. Semana tras semana, sentí que todo se alineaba perfectamente. Incluso cuando estábamos a 10 puntos del Arsenal, sabía que ganaríamos la liga. Ya teníamos una base tan sólida durante tantos años con tipos como Kevin, Kyle, John, Phil, Bernardo y Ederson, pero luego agregas personajes como Erling y Jack, y nos dio otra ventaja.

Ilkay Gündogan lucha por un balón con el interista Nicolò Barella | AFP

Solo quiero decir que Jack Grealish es tan incomprendido por algunos de los medios. Es uno de los tipos más agradables que he conocido en el fútbol. Es muy divertido estar cerca de él y tan humilde y puro. Me sentí muy feliz por su éxito esta temporada, porque sé lo que es llegar a un gran club por mucho dinero, con toda esa presión. Trabajó muy duro para llegar a otro nivel esta temporada y fue fantástico para nosotros.

Luego tienes a Erling Haaland. Honestamente, no sabía qué esperar cuando vino aquí. Ves los goles y toda la atención que estaba recibiendo en el Dortmund, y te preguntas si encajará en el grupo. Pero cuando llegué a conocerlo, me sorprendió mucho cómo alguien podía ser tan talentoso y aún así tener la voluntad de ser aún mejor cada día. Nunca está satisfecho. Siento que no hay límites para él. Messi y Ronaldo son la única comparación por el nivel que podría alcanzar.

Otro chico que marcó una gran diferencia en mi vida a nivel personal fue Stefan Ortega, nuestro segundo portero. Como alemanes, teníamos mucho en común, y el simple hecho de tomar nuestro espresso juntos todos los días durante el último año me ayudó a abrirme mucho más. Si él no estuviera aquí, no creo que hubiera tenido la misma temporada. En el fútbol, necesitas esas anclas, y Stefan fue eso para mí. También me acerqué mucho más a Kevin De Bruyne esta temporada. Sentí que podía hablar con él sobre cualquier cosa, y realmente hace una gran diferencia cuando sabes que puedes confiar en tus compañeros de equipo como algo más que colegas.

Con el carácter que teníamos en el vestuario, tenía tanta confianza en que podíamos ganar cada vez que salíamos al campo. Cuando realmente confías en tus compañeros de equipo, puedes jugar simplemente, sin miedo o sin pensar demasiado en nada, y luego la magia parece suceder. Tal vez por eso pude marcar tantos goles clave esta temporada.

(Y para aquellos que se preguntan, sí, quise hacer esa jugada contra el Everton. Tengo un poco de técnica. ¡Pueden preguntarle a Rúben!)

Toda esta temporada se sintió como una película. Pero no creo que pudiera haber soñado con un mejor final que tener la final en Estambul. Fue un poco como un regreso a casa para mí y para mi familia. Solo recuerdo el avión que venía para aterrizar sobre la ciudad, y mirando por la ventana me di cuenta de que iba a ser el capitán del City en una final de la Liga de Campeones en la tierra natal de mi abuelo.

Cuando subimos al autobús al hotel, estaba sentado cerca de Scott Carson, y obviamente él había sido parte de ese equipo de Liverpool que remontó un 3-0 contra el AC Milan en 2005.

Él dijo: “No se preocupen, muchachos. Cada vez que vengo a Estambul, me voy con un trofeo de la Liga de Campeones”.

Jajajaja Con Scott en el equipo, supongo que no podíamos perder.

El único problema era que la final no empezaba hasta las 22:00 hora local, así que teníamos todo el día en el hotel para sentarnos y pensar. Recuerdo que apagué mi teléfono porque ni siquiera quería leer los mensajes de texto. Ni siquiera podía tomar una siesta. No podía ver la televisión. Estaba tan nervioso. Jugué el partido unas 500 veces en mi cabeza en la habitación del hotel. Lo quería tanto . Tal vez demasiado mal, sinceramente.

Una cosa que nunca olvidaré es que Pep me hizo a un lado en el vestuario después de los calentamientos y me dijo que dejara algo de tiempo para que Kyle Walker hablara con los muchachos. Creo que eso dice mucho sobre nuestro grupo y el sentimiento especial que teníamos, porque Kyle no iba a comenzar el partido.

Solo recuerdo a Kyle diciendo cuánto nos amaba a todos, y dijo: “Este siempre ha sido mi sueño. Sal y haz mi sueño realidad.”

No puedo decir mucho sobre el partido. Todavía es un borrón. No jugamos lo mejor posible, tengo que admitirlo. Creo que todos estábamos un poco indecisos. Pero encontramos una forma de ganar, como hacen todos los campeones.

Lo que más recuerdo es cuando el árbitro hizo sonar su silbato. Acabo de colapsar por nuestra meta. fue demasiado. Puse mi cabeza en la hierba. Estaba tratando de procesar todo. Cuando me levanté, lo primero que vi fue a todos los jugadores del Inter sentados a mi alrededor llorando. Conocía muy bien ese sentimiento exacto, así que me acerqué a ellos y les dije que deberían estar orgullosos de su temporada y que siguieran luchando. Me ayudó a poner todo en perspectiva. Los márgenes son tan delgados durante una final. Fácilmente podría haber ido al otro lado.

La lucha siempre vale algo.

Los años de fracaso es lo que hizo que la victoria fuera tan abrumadora y tan dulce.

Recuerdo caminar hacia los chicos en el otro extremo de la cancha, y Stefan fue la primera persona que vi. Nos abrazamos durante mucho tiempo, y fue entonces cuando realmente me golpeó el momento. Empecé a llorar. Empezó a llorar. Fue un sentimiento tan intenso de felicidad y sobre todo de alivio.

Me acerqué a mi esposa y mi familia en la multitud, y me dijeron: “Lo hiciste. Lo hiciste. Lo hiciste."

Pero no. Fue exactamente como dijo Pep. Lo hicimos.

Hay una familia detrás de cada sueño, y son tan importantes como el jugador. Mis padres trabajaron muy duro para darnos una buena vida. Mi padre era camionero en una empresa cervecera. Mi madre era cocinera en un café de salón de natación. Mi abuelo vino por primera vez a Alemania para trabajar en las minas. Para mí estar allí frente a todo el mundo como campeón, como Gündoğan , fue una gran emoción.

Tengo que decir que nada de esto hubiera sido posible sin Pep. Hay momentos en los que es tan exigente con nuestra forma de jugar y tan intenso que puede ser un poco difícil, mentalmente. Pero una vez que todos están en sintonía y estamos en armonía en el campo, su sistema es tan eficiente que casi se siente sin esfuerzo.

Siempre he sentido un vínculo estrecho con Pep.

La llamada de Guardiola

"Una vez me dijo: “Ojalá pudiera jugar con 11 centrocampistas. Todos ustedes pueden ver el juego cinco pasos adelante”.

Una de las llamadas más difíciles que tuve que hacer fue a Pep, diciéndole que me iba a ir. Todo lo que pude hacer fue decir gracias. No solo por esta temporada, o por todos los trofeos, sino por traerme aquí en primer lugar. Nunca olvidaré cuando me lastimé la rodilla al final de la temporada con el Dortmund y tuve que operarme, estaba tan preocupado de que el City se retirara del trato por mí. Pero Pep me llamó por teléfono y me dijo: “No te preocupes, no cambia nada. Te queremos aquí. Te esperaremos sin importar cuánto tiempo tome”.

El City de Pep Guardiola ha ganado catorce títulos bajo su batuta | Oli SCARFF (AFP)

Solo puedo imaginar lo que pensaron los fanáticos cuando este tipo tranquilo con el nombre divertido llegó aquí a Manchester por mucho dinero y cojeaba con muletas en la inauguración.

Bueno, todo lo que puedo decir es...

Llegué aquí cojeando de un pie, pero salgo de aquí sintiéndome que estoy volando en las nubes.

Después del triplete, y después del espectacular desfile bajo la lluvia de Manchester, pensé: ¿Cómo podría haber funcionado mejor que esto? ¿Qué más podrías haber logrado? ¿Cómo podrías escribir algo más perfecto?

Y la respuesta fue, no podías.

Creo que quizás Pep esperaba que viniéramos juntos al City y nos fuéramos juntos, pero sé que entiende mi decisión. Estoy seguro de que ayuda que voy a su club de la infancia. Ojalá tengamos un reencuentro pronto en una final de Champions.

El Barça, la única opción

"Si me iba a mudar, solo hay un club en el mundo que tenía sentido. Era Barcelona o nada. Desde que era un niño pequeño, soñaba con usar esa camiseta algún día. Confío en que me quedan algunos años más al más alto nivel, y solo quiero ayudar a que el Barcelona vuelva a estar donde se merece. Será un reencuentro con mi viejo amigo Lewa, y estoy emocionado de jugar con otro entrenador a quien admiro desde hace mucho tiempo. Cuando Xavi y yo hablamos sobre el proyecto, parecía tan natural. Veo tantas similitudes entre nosotros como personajes y en la forma en que vemos el juego.

Sé que va a haber mucha presión en el Barcelona. Pero me encanta la presión. Me encanta salir de mi zona de confort. No buscaba un aterrizaje fácil. Estaba buscando un nuevo desafío. De eso se trata este próximo capítulo.

Ilkay Gündogan, con la camiseta del Barça | FCB

No veo la hora de jugar con la camiseta del Barcelona. Pero primero, quiero decir una última palabra sobre el Manchester City. Quiero hablar directamente con todos mis compañeros, y con el personal, y especialmente con la afición….

Solo quiero que sepas que siempre seré City. Nada puede romper ese vínculo. Es un amor al más alto nivel posible.

Todo lo que puedo decir es gracias.

Viví estos sueños gracias a los entrenadores que me empujaron (¡a veces muy duro!) a nuevos niveles, los compañeros que sacrificaron todo lo que tenían para jugar un fútbol tan bonito, los aficionados que viajaron miles de kilómetros para apoyarnos, el club que me dio la oportunidad de ser parte de este ambicioso proyecto, y todos los médicos y fisios que hicieron un trabajo increíble para mantenernos saludables.

Estoy seguro de que la mayoría de la gente probablemente recordará los goles, las asistencias y las finales de esta era increíble. Pero apreciaré algo un poco diferente.

Sí, el fútbol fue sensacional por momentos.

Pero la gente era aún mejor.

Los recordaré a todos por el resto de mi vida.

Gracias por todo.

Atentamente,

Ilkay".