Gündogan: "No he visto nada mejor que el Barça de Guardiola"

Gündogan ha dado una entrevista al diario alemán Süddeutsche Zeitung en la que ha analizado la clasificación del Barça para cuartos de la Champions, su actual momento y el del proyecto. También la razón por la que acabó firmando por el conjunto blaugrana tras acabar su etapa en el Manchester City, donde coincidió con el técnico que idolatró mientras disfrutaba por la tele de su etapa en el Camp Nou.

De hecho, Ilkay estuvo a punto de ir al Bayern para unirse al proyecto de Guardiola: "Sí que hubo interés y una reunión entre los representantes del FC Bayern y mi equipo. Sin embargo, no tuve ninguna conversación personal con Pep Guardiola en aquel momento, así que nunca supe su idea era que fuera su Xavi o Iniesta en el Bayern. Pero un dúo Thiago-Gündogan sin duda habría sido divertido", reconoce.

Gündogan recuerda cómo se enamoró del Barça, precisamente, con centrocampistas como los que tenía el equipo de Guardiola: "Me fascinaba aquel equipo del Barcelona con el trío formado por Xavi, Busquets e Iniesta. Antes Ronaldinho también, por supuesto, pero para mí era el fútbol más atractivo que había y, la verdad, nunca he visto nada mejor. Ese tipo de juego de pases cortos, la eficacia del fútbol sencillo, eso me caracterizó de joven y también influyó en mi juego. Y ésa es la razón por la que siempre me ha gustado el Barcelona a lo largo de los años".

El Barça de hoy en día

Tiene claro que "no se puede comparar el Barcelona de hoy con el Barcelona del pasado. Estamos en un periodo de cambios, con Sergio Busquets y Jordi Alba el equipo perdió su rutina y su identidad el verano pasado. Ahora estoy aquí para generar un equilibrio entre la experiencia y el potencial que aportan los grandes talentos de la cantera de La Masia", argumenta.

Ilkay GÚndogan, en el Barça-Mallorca / Valentí Enrich

Y añade sobre la temporada que "tuvimos mala suerte con las lesiones, de lo contrario habría tenido un descanso, que me habría venido bien. Como equipo, todavía no estamos en la fase en la que podemos controlar el juego tanto como nos gustaría. Por eso, como contra el Nápoles, a veces va y viene como en el baloncesto, y se vuelve muy intenso y difícil".