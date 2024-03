Los lesionados que puede recuperar el Barça ante el PSG

El Barça superó al Náploles en una doble eliminatoria en la que fue superior tanto en Italia como en Montjuïc. No fue para nada sencillo porque, entre la ida y la vuelta perdió a dos futbolistas que son pieza clave en el equipo: Pedri y De Jong. Ambos fueron titulares en el Diego Armando Maradona, pero no pudieron jugar en el Lluís Companys porque se lesionaron en el encuentro de Liga disputado en San Mamés ante el Athletic. Los dos centrocampistas se unieron en la enfermería a Gavi, Balde, Ferran Torres y Marcos Alonso.

El próximo reto en Europa es la elimiantoria de cuartos ante el PSG, un doble enfrentamiento que hará coincidir a Xavi y Luis Enrique en los banquillos. El técnico catalán espera poder recuperar a algunos de los lesionados antes de medirse al conjunto francés. En ese sentido, son precisamente De Jong y Pedri quienes tienen más números de ayudar a sus compañeros en el duelo previo a las semifinales de la Champions.

Frenkie de Jong se retiró con muy mala de cara de San Mamés / Twitter

El centrocampista holandés, en principio, no debería tener ningún problema para estar tanto en la ida como en la vuelta. Frenkie se torció el tobillo en una mala caída ante el Athletic y, tras ser examinado, pudo comprobarse que sufrió un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho. El tiempo estimado de baja fue de algo más de un mes. Si no se da ningún contratiempo, estará con el resto de sus compañeros tanto para la ida como para la vuelta. El objetivo es probarle los días previos y, quizás, tener ya minutos ante Las Palmas en casa en el encuentro anterior al desplazamiento a París.

Pedri no está descartado

Por otro lado, aunque la norma con Pedri es ir con la máxima cautela, el canario no está descartado para la eliminatoria ante el PSG. No solo para la vuelta, sino también para la ida. La lesión muscular que sufrió no era tan grave como en un principio se temía y, además, el jugador evoluciona bien. De todas formas, en su caso irán con pies de plomo y evitarán dar cualquier paso en falso. La prioridad es su plena recuperación. Pese a todo, tiene opciones de estar en cuartos.

Pedri es consolado por Christensen al retirarse durante el Athletic-Barça / VALENTÍ ENRICH

También podrán ayudar a sus compañeros Ferran Torres y Marcos Alonso, que están a punto de reaparecer y formar parte de las convocatorias de Xavi. Ambos están prácticamente ya en plenas condiciones de volver a competir. En cambio, Balde y Gavi deberán seguir sufriendo desde la grada viendo a su equipo luchar por seguir adelante en Europa y apurar sus opciones en la Liga.