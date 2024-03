El mensaje de orgullo de Gündogan

Hace solo ocho días, tras el decepcionante empate en San Mamés, Gündogan no pudo esconder su frustración. "Me gustaría que pudiéramos mostrar más personalidad en este tipo de partidos. Que se viera que estamos preparados. Porque este se sentía como un partido grande y es bastante decepcionante dejar escapar dos puntos".

No era la primera vez que el alemán, que llegó este verano de la exigencia del City, hablaba abiertamente de los problemas de mentalidad que detectaba en el equipo. Algo parecido ocurrió tras el clásico: lamentó públicamente que no había visto en el vestuario el malestar propio de una derrota así.

Pero ayer, tras la clasificación para cuartos, Gündogan envió un mensaje totalmente diferente. Lo hizo a través de las redes y con una imagen junto a Christensen, Cancelo y Raphinha. "Proud of the boys. Well deserved over 180 minutes" ("orgulloso de los chicos. Merecido tras 180 minutos"). "UCL quarter finals here we go" ("cuartos de final de la Champions ahí vamos").

Proud of the boys 💪🏼💙❤️ Well deserved over 180 minutes - UCL quarter finals here we go 🔥 #ViscaBarça pic.twitter.com/mfLCenQJEX — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) March 12, 2024

Gündogan volvió a ser uno de los destacados como ya ocurrió en la ida. Sobre todo en los últimos 25 minutos gracias a un movimiento de Xavi.

El técnico dio entrada a Sergi Roberto y Romeu, lo que permitió a Gündogan avanzar su posición. El alemán ocupó la posición de Fermín hasta ese momento para hacer de conectar con Raphinha, Lewandowski y Lamine.

Gündo dio clarividencia al ataque del Barça y dio un recital de buenas decisiones. El alemán fichó por el Barça para vivir noches como la de ayer y ya está en cuartos.