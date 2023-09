El guiño de Tchouameni a Koundé

Ambos jugadores mantienen una gran relación, pese a ser máximo rivales en sus clubes Para Tchouameni, Koundé es el jugador con más "estilo"

Es de sobras conocido la buena relación que tienen más allá de la selección francesa Tchouameni y Koundé. Ambos se proclamaban campeones de Francia sub 17 con el Burdeos en 2017, con una amistad que venía ya de lejos. Ahora, además son rivales en el campo con las camisetas de Real Madrid y Barcelona, respectivamente. Eso no los impide compartir muchos momentos juntos, como por ejemplo, unas vacaciones juntos. Y cómo no, se han ido haciendo elogios entre los dos.

El último ha sido un guiño de Tchouameni a Koundé, dejando claro que el jugador que conoce con más "estilo" para vestir fuera del campo es el central del Barcelona. Los jugadores, pese a "ir a la guerra" como han explicado en alguna ocasión al ser máximos rivales de dos de los equipos más importantes de Europa, ahora en la selección francesa se han repartido elogios.

Tchouameni: "Player with the best style? Jules Koundé." pic.twitter.com/SkEEFIjVxJ — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 7, 2023

El día 28 o 29 de octubre, se volverá a vivir otra vez, "una guerra entre hermanos", tal y como se consideran ambos jugadores. La cita será en un lugar 'nuevo', en el Estadi Olímpic Lluís Companys, donde juega el Barcelona esta temporada.