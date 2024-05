Guardiola se pronuncia sobre el adiós de Xavi

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City y técnico del FC Barcelona entre el 2008 y el 2012, se ha pronunciado sobre la destitución de Xavi como entrenador del Barça. Lo ha hecho en la previa de la final de la Cup que su equipo disputa mañana en Wembley contra el Manchester United.

"Nunca es una buena noticia porque algo no funciona cuando en un club echan a un entrenador. No conozco las razones y no puedo dar mi opinión. Quizá cuando vaya a Barcelona y hable con algunos tal vez sepa algo, pero ahora no lo sé", dijo Guardiola, técnico con contrato en el Manchester City hasta el 2025 y que sigue siendo el gran deseado de los barcelonistas para el banquillo azulgrana.

El de Santpedor tiene previsto volver a Barcelona la próxima semana después de la rúa que su equipo hará por las calles de Manchester este domingo para celebrar la Premier League ganada el pasado fin de semana y, espera, la Cup que juega mañana.