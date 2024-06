Márquez: "El árbitro tiene que ayudar al espectáculo, no arruinarlo"

Rafa Márquez acabó la ida del play-off de ascenso contra el Córdoba (1-1) muy enojado por el arbitraje. No es para menos, ya que entre las intervenciones del potero visitante, Carlos Marín, y la permisividad del colegiado, Ramo Andrés, evitaron que el Barça Atlètic culminara la remontada.

El mexicano no se mordió la lengua: "No ha sido el mejor arbitraje. Ha permitido muchas faltas y que el juego fuera muy rígido.Tiene que poner orden y ayudar al espectáculo, no arruinarlo".

Rafa Márquez fue muy crítico con el arbitraje del Barça Atlètic - Córdoba / JAVI FERRANDIZ

El preparador del filial consideró que el tanto 'in extremis' del Pocho Román "nos da vida para intentar la hazaña en Córdoba". Pronosticó "un partido muy parecido". Y se mostró optimista sobre el ascenso: "Hemos demostrado que tenemos carácter a pesar de ser muy jóvenes".