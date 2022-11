Guardiola: "Si fuera imprescindible, volvería, pero no es el caso"

"Si fuera imprescindible, volvería, pero no es el caso", ha afirmado Pep Guardiola en la Gala de las Estrellas del Futbol Català El técnico del Manchester City y exentrenador del Barça ha sido elegido como el Mejor Entrenador de Fútbol por quinta vez

"Si fuera imprescindible, volvería, pero no es el caso", ha asegurado Pep Guardiola al recibir el trofeo de Mejor Entrenador de Fútbol 2021-22. "Pep se marchó y el club continuó ganando", ha añadido antes de admitir, no obstante, que "nada es comparable al Barcelona. Si tenemos que reencontrarnos, lo haremos pero de una forma natural y ahora toca otra gente".

"Ahora hay el desencanto de la Champions, pero si analizamos los partidos, en Múnich se tenía que haber ganado al Bayern y ante el Inter se cayó en el último momento", subrayó Guardiola, quien se ha mostrado positivo hacia el futuro que le aguarda al FC Barcelona: "La junta directiva ha hecho un esfuerzo porque existe una plantilla extraordinaria y me sabe mal que no estén, pero prefiero no cruzarme con ellos".

El técnico del Manchester City y exentrenador del FC Barcelona, Pep Guardiola, ha sido elegido como el Mejor Entrenador de Fútbol por quinta vez en la 10ª Gala de las Estrellas del Futbol Català 2021-22 que se ha celebrado esta noche en la Antigua Fábrica de la Estrella Damm en Barcelona, organizada por la Federació Catalana de Futbol (FCF) y presentada por Marta Bosch y Bernat Soler.

ALEXIA PUTELLAS, PROTAGONISTA

En esta Gala del Futbol Català han sido premiados como Mejor Jugador de Fútbol el exazulgrana y actual defensa del Chelsea Marc Cucurella y como Mejor Jugadora de Fútbol la blaugrana Alexia Putellas por cuarta vez, a la que ha añadido por quinta vez el Premio de Máxima Goleadora, por sus 18 goles el curso pasado antes de lesionarse. El Premio Máximo Goleador ha sido para otro exazulgrana, el delantero del Udinese Gerard Deulofeu, con 12 dianas.

El resto de galardonados han sido:

Premio Jugador Proyección de Fútbol: Ferran Jutglà (Club Brujas)

(Club Brujas) Premio Jugadora Proyección de Fútbol: Clàudia Pina (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Mejor Àrbitro: Víctor García Verdura

Mejor Jugador de Fútbol Sala: Dídac Plana (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Mejor Jugadora de Fútbol Sala: Èlia Gulli ( Amarelle FCF)

Amarelle FCF) Mejor Entrenador/a de Fútbol Sala: Clàudia Pons (selección española femenina)