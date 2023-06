¡Gavi, inscrito en LaLiga con el '6'!

El sevillano ya forma parte de la plantilla del primer equipo tras el visto bueno de LaLiga Lucirá el dorsal 6, como ya ha hecho con anterioridad, y tendrá una cláusula de 1.000M€

El centrocampista del FC Barcelona, Gavi, ya ha sido inscrito en LaLiga como miembro del primer equipo. Después de lo ocurrido en el mercado de invierno, donde el club lo inscribió y tuvo que echar marcha atrás, el canterano es a todos efectos jugador del Barça.

El sevillano, que acaba de conquistar la UEFA Nations League con la selección española, lucirá el dorsal 6, algo que ya hizo hasta que LaLiga le obligó a recuperar el 30, y tendrá una cláusula de 1.000 millones de euros.

Official. Gavi saga is over, he has been registered by La Liga with Barcelona first team - statement confirms. He’s gonna wear #6. 🔵🔴 #FCB



New deal until June 2026 includes €1B release clause. pic.twitter.com/HfhFAbG22M