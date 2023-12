García Pimienta: "Me gustaría ganar al Barça por lo que representa"

Francisco Javier García Pimienta se enfrentará al Barça por primera vez desde que es entrenador. Lo hará defendiendo los colores de la UD Las Palmas en el Estadio Gran Canaria, donde espera lograr una victoria ante el conjunto de Xavi, al que le une un credo futbolístico prácticamente idéntico. El técnico ha hablado de este encuentro, obviamente muy especial para él porque se formó como jugador y técnico en el club blaugrana, ante los micrófonos de la emisora oficial del club amarillo.

"Tenemos que ser realistas. Lo importante es llegar a los 40 puntos lo antes posible. Eso es lo principal, consolidar al equipo en Primera División y hacer más fuertes los cimientos que formamos en Segunda. Además, tenemos un mes de enero muy intenso, cargado de partidos. El descanso y la desconexión nos ha venido muy bien durante la Navidad. Se ha visto en los primeros entrenamientos que los chicos están con muchísimas ganas para afrontar la media temporada que nos queda", arrancó en referencia a los objetivos que tiene esta temporada la entidad.

García Pimienta, entrenador de la UD Las Palmas / EFE

Sin embargo, no olvida que el rival que visita el Gran Canaria el próximo jueves merece mención aparte porque sumar los tres puntos significaría muchísimo para su proyecto: "El Barça seguro que peleará por el título. Tenemos que ir con toda la ambición del mundo para intentar ganar o sumar. Este grupo es magnífico. Siempre se entrena con calidad y energía máxima. Vamos recuperando gente como Fabio, que ya se está metiendo. Son sesiones de entrenamientos progresivos, para llegar en las mejores condiciones al partido contra el Barça".

García Pimienta, junto a Marc Cucurella en el Barça B / FCB

Y es que no esconde que me encantaría ganarle al Barça por todo lo que representa para la afición y para los jugadores", aunque tiene claro que "tenemos que ser realistas y saber que nuestro objetivo es la salvación. Insisto en que por la afición y por nosotros mismos me gustaría ganar este partido. Porque realmente está preparado y compitiendo muy bien", concretó García Pimienta.

Orgullosos de competir

La realidad es que el juego que está realizando el equipo que dirige está covenciendo a un club al que llegó para sustituir a Pepe Mel y en el que está confirmando todo aquello que ya mostraba en el Barça: "Ya se ha mostrado la cara que tiene la UD Las Palmas, compitiendo contra quien sea. Seremos capaces de ganar o no, pero todo el mundo estará orgulloso por la manera de competir".