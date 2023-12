Así está el panorama para Xavi en Las Palmas

Regresa el Barça tras el parón navideño. Con un objetivo único e indivisible: el partido del día 4 de enero (21:30) ante la UD Las Palmas en el Estadio Gran Canaria. Después de terminar el año con sensaciones amargas, con triunfo 'raspado' ante el Almería y con esas dos derrotas dolorosas ante Girona y Amberes, Xavi y el staff confían en hacer un 'reset' y volver a los orígenes, a la regularidad y a la fiabilidad.

El cuadro azulgrana vuelve al 'tajo' con la gran novedad de Vitor Roque. El brasileño, recién aterrizado en la Ciudad Condal, se vestirá de corto por primera vez para ejercitarse con sus nuevos compañeros. "Todos son muy buenos, pero tengo muchas ganas de jugar con Lewandowski. Y, claro, también con Raphinha. Cumpliré un sueño", ha comentado el atacante mineiro en una entrevista para el club.

ROQUE, LA GRAN NOVEDAD

Junto a Roque, el grueso de la primera plantilla estará en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Para Xavi y su staff, empezar con buen pie 2024 es de vital importancia. Arrancar con buenas sensaciones y con victoria en una plaza complicada como es Las Palmas puede catapultar a un equipo que tiene unas primeras semanas de año de aúpa. Supercopa, Copa del Rey, partidos decisivos de Liga. Y con esa eliminatoria contra el Nápoles en el horizonte.

Volviendo a su choque ante el cuadro de García Pimienta, una de las revelaciones del curso, el segundo equipo que menos encaja de todo el campeonato, Xavi tiene confirmadas dos bajas. Sabe que no podrá contar ni con Gavi (se pierde el curso), ni con Marc-André Ter Stegen, que no estará recuperado hasta mediados de febrero, ni con Pedri. La lesión del tinerfeño es más engimática. Se sabe que es muscular, lo que no está claro es si llegará para la Supercopa en Arabia (11 de enero). O habrá que esperar un tiempo más.

Iñigo y Xavi se abrazan en la Ciutat Esportiva Joan Gamper / FCB

En el caso de Íñigo Martínez, debería ir entrando estos próximos días. Se incorporará en breve al trabajo con el grupo y estará para la Supercopa. Y quizás antes para alguno de los dos compromisos previos. El de Ondarroa se había convertido en un fijo para Xavi antes de la lesión muscular.

ARAUJO, A PRIORI OK

Sí tendrá el entrenador vallesano a su disposición a Ronald Araujo. El charrúa, tal y como hemos comentado en SPORT, jugó tres partidos con máscara por una fractura en el pómulo, pero no debería peligrar su presencia para los próximos compromisos. No viajó a Dallas para tener más descanso y ha estado con su familia en Punta del Este (Uruguay) desconectando.

Otra cosa será si Xavi considera darle descanso ante Las Palmas y Barbastro para que haya más margen antes de jugarse el primer título en Arabia. Pero, a priori, está todo OK. El resto de la plantilla, a priori más que lista para ese duelo ante los 'pío pío'. Veremos si Xavi tira de cantera para completar la convocatoria. El Barça Atlètic juega el día 3 en casa.