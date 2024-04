¿Quién ganará el duelo del ADN Barça? Así fue el encuentro entre Xavi y Luis Enrique

Xavi Hernàndez y Luis Enrique vuelven a mostrar su afecto antes de que empiece la vuelta de cuartos de Champions entre el FC Barcelona y el París Saint-Germain. Ambos fueron compañeros en Can Barça, y el asturiano fue el entrenador de Xavi en su última temporada como jugador azulgrana.

Antes del inicio del crucial duelo, en los pasillos de Montjuïc, Xavi y Luis Enrique se han dado un abrazo al igual que hicieron en el partido de ida en el Parque de los Príncipes. Los dos técnicos se habían tomado con humor su encuentro. "Ya no nos vemos en la final. No protestes, me cago en la hostia que te cojo de los huevos...", bromeaba el asturiano.

Pese a las palabras de Luis Enrique sobre el estilo o ADN Barça, Xavi comentó que sigue teniendo una muy buena relación con el técnico del PSG. "Tengo muy buen rollo con Luis, fuimos compañeros, fue mi entrenador. Me parece una persona fantástica",. El asturiano consideró que "era el máximo representante del estilo Barça" en la previa del PSG-Barça, y mantuvo su reivindicación en la previa de ayer, pese a la derrota.

Xavi quitó hierro al asunto y expresó que "ambos podemos presumir de ADN Barça", y destacó que la mitad de los entrenadores de los cuartos de final (Luis Enrique, Xavi, Guardiola y Arteta) han pasado por el club culé.