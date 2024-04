La conversación viral entre Luis Enrique y Xavi: "Te cogeré por los huevos"

Calentitas habían sido las ruedas de prensa previas de Xavi y Luis Enrique antes del PSG-FC Barcelona de ida de cuartos de final de Champions de esta noche. 'Lucho', de forma sorprendente, aseguró que él representaba mejor el estilo Barça que Xavi. Una maniobra de distracción mediática del asturiano, un maestro en estas lindes. Xavi, por su lado, unas horas después se deshizo en elogios hacia su exentrenador, pero dejó caer que "el PSG tiene un equipo hecho para ganar la Champions, conozco a los qatarís".

Muchos focos estaban puestos en cómo iba a ser ese reencuentro entre el técnico egarense y el asturiano. Y lo cierto es que pronto se han visto las caras, ha sido en el túnel de vestuarios y se han fundido en un abrazo y han estado charlando un rato. "Ya dije que tengo muy buen rollo con Luis, fuimos compañeros, fue mi entrenador. Me parece una persona fantástica", ha dijo Xavi sobre el césped antes del encuentro.

Luis Enrique y Xavi, durante la previa del PSG-Barça / FCB

SE DESPIDIÓ GANANDO LA CHAMPIONS

Xavi se despidió del Barça como jugador ganando la Champions bajo las órdenes de Luis Enrique. En esta eliminatoria ambos se juegan buena parte de la temporada. Movistar+ ha publicado después algún trozo de la conversación entre ambos. "¡Pelopo!", le ha comentado Luis Enrique. "Qué agresividad, qué agresividad", le ha respondido el egarense. "¿Qué dices agresividad? Ya sabes cómo voy siempre...¿Cómo estás?", comenta el asturiano. "Bien, bien, ahora mejor", responde Xavi. "¿Vas a contestar hoy?", le espeta 'Lucho'. La conversación sigue y Luis acaba diciéndole: "Ya no nos vemos en la final. No protestes, me cago en la hostia que te cojo de los huevos...".