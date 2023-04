Los futbolistas del Barça que se juegan su futuro en este 'rush' final

Quedan nueve partidos oficiales, la Liga está medio hecha, pero aún hay muchas cosas en juego para jugadores como Kessie, Ferran, Ansu, Jordi Alba o Raphinha Xavi tiene bastante claros sus planes para el próximo curso, pero hay algunos nombres que penden de un hilo y pueden 'convencerlo' aún en los encuentros que quedan

Cuando quedan aún nueve encuentros oficiales de la temporada 2022/23 por disputarse, casi todas las miradas están puestas en la planificación del próximo curso. En qué jugadores contarán para Xavi y cuáles deberán buscarse acomodo. A pesar de que el diseño de la plantilla para el próximo curso está bastante diseñado por el staff técnico (a expensas de temas de 'fair play' y negociaciones con la Liga, claro), aún hay cromos que 'bailan'. O que pueden ganarse la continuidad.

En esa nómina de posibles salidas, encontramos a un grupo de futbolistas que no han terminado de responder este curso. Pero que para nada están ante una causa perdida. Además, sus condiciones contractuales van a influir. No es el mismo caso el de Ferran Torres o Raphinha, con mucho por amortizar todavía de sus cuantiosos fichajes, que el de Ansu o Kessie. El marfileño llegó a coste cero y Ansu es un producto de la cantera. El beneficio con ambos es neto.

RAPHINHA, ANSU Y FERRAN

Para dar cabida a Messi, a las renovaciones y al resto de llegadas que se estudian (dos a coste cero como Gündogan e Íñigo y un lateral derecho y quizás un '9') desde el club se considera que dos ventas importantes deben caer. O quizás hasta tres. Y tienen números Raphinha, Ansu o Ferran. El brasileño está teniendo bastante protagonismo, más desde la baja de Dembélé. Y sus números son buenos. Quizás se está echando de menos algo más de desborde. Veremos qué se decide con él.

Ferran y Ansu no están viviendo una buena temporada. No han aprovechado las oportunidades, no han encontrado la continuidad. Ni siquiera con la plaga de bajas. Tienen oportunidades por delante para intentar convencer a Xavi de que tienen cabida en el proyecto de la temporada próxima. Eso sí, como hemos comentado el tema del beneficio entre uno y otro traspaso puede acabar siendo clave.

KESSIE, EN EL 'HYPE' DE LOS RUMORES

Franck Kessie esta cada vez más en boca de todos como posible venta veraniega. En invierno ya sonó, pero ni el club ni el jugador estaban por la labor. A pesar de sumar como secundario y de haber participado en todos los partidos de 2023 (el único de la plantilla), veremos si el marfileño salva el 'match ball'. Beneficio neto también y buen cartel en Italia y en la Premier.

Luego está Jordi Alba. Papel bastante secundario y un sueldo elevado. Contrato hasta 2024. Él quiere seguir una temporada más, lo ha dicho por activa y por pasiva. El staff y el club decidirán. No se descarta el escenario de una renovación con reducción salarial, una salida como agente libre...Y el tema de Eric parece bastante claro. En principio, Xavi está contento con lo que suma, no tiene un sueldo alto y el hecho de poder jugar de pivote suma.