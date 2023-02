Ferran Torres confirmó el 'click' en Old Trafford

La buena actuación del atacante valenciano partiendo desde el banquillo fue uno de los 'brotes verdes' del Barça en la eliminación de la Europa League a manos del Manchester United En los 20 minutos que estuvo sobre el césped, el de Foios fue uno de los argumentos del equipo de Xavi para intentar forzar la prórroga

Siempre es difícil extraer conclusiones positivas en las derrotas. Más si cabe si estas derivan en una eliminación, a las primeras de cambio, de la Europa League. Incluso en las peores noches, sin embargo, hay algo que invita a la ilusión. Old Trafford fue el escenario de una nueva pesadilla continental del FC Barcelona, pero también el de la confirmación del “nuevo” Ferran Torres. El atacante valenciano, que no fue titular pese a su exhibición ante el Cádiz, completó una nueva actuación convincente.

“Me obsesioné con ser un jugador que no soy”, nos dijo el futbolista de Foios en una charla informal con varios periodistas pocos días antes del viaje a Manchester. Completamente transparente, Ferran confesó que el motivo principal de su mal rendimiento en los primeros meses de la temporada fue la “gestión” que hizo de su “mala racha goleadora”. “Me daba igual hacer partidos malos, solo quería marcar. Me obsesioné con los goles cuando yo siempre he sido un futbolista que encara, desequilibra y realiza asistencias”, se reprochó, visiblemente recuperado mental y futbolísticamente.

Si contra el Cádiz ya había mostrado una versión mucho más cercana al futbolista que es y quiere ser en el Barça de Xavi, en Old Trafford confirmó que ha hecho un ‘click’. Ingresó en el terreno de juego en el minuto 70, cuando el marcador ya era favorable a los intereses de los ‘red devils’ (2-1), y entendió a la perfección lo que su equipo necesitaba de él para intentar llevar la eliminatoria a la prórroga. Intervino en 11 ocasiones, cuidó el esférico (no asumió riesgos innecesarios en los seis pases que realizó), completó dos centros y ganó un duelo.

Más allá de los números, Ferran logró marcar diferencias desde el banquillo y desequilibrar cuando recibió el balón. Bien ubicado sobre el ‘verde’, de sus botas nació la acción más clara del Barça para empatar el compromiso. Centró con precisión un balón a la frontal del área pequeña, pero Ansu Fati no remató bien y, con su intervención, evitó que lo hiciera Robert Lewandowski, mejor posicionado. Aportó cosas diferentes desde el banquillo, confirmó el cambio de 'chip' y pidió paso de cara a los próximos enfrentamientos.