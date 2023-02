Old Trafford, otra pesadilla para la colección

El Barça se adelantó con un gol de penalti de Lewandowski en el primer tiempo El Manchester United remontó tras el descanso con los goles de Fred y Antony

Solo la lona gigante con el logo de la competición, situada en el círculo central del terreno de juego, recordaba a los 74.000 espectadores que este Manchester United-Barça era de Europa League. En Old Trafford no cabía nadie más y el duelo empezó a jugarse mucho antes de que Turpin lo indicara porque la guerra de cánticos, los de los 3.000 culés y los de los locales, era ensordecedor. 'This is the one', de Stone Roses, sonaba por los altavoces y su letra guiñaba el ojo al proyecto de ambos equipos: "All the plans that I have made (todos los planes que he hecho)". El del Barça, por lo menos esta temporada, se queda medias. Europa volvió a ponerles en el lugar que, a día de hoy, les corresponde.

FICHA TÉCNICA MAN 2 ________________ 1 FCB ALINEACIONES MANCHESTER UNITED De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martínez, Shaw, Casemiro, Fred, Jadon Sancho (Garnacho, 67'), Bruno Fernandes, Rashford (McTominay, 88') y Weghorst (Antony, 46'). FC BARCELONA Ter Stegen, Kounde, Araujo (Marcos Alonso, 82'), Christensen, Balde, Busquets, De Jong, Kessie, Sergi Roberto (Ferran Torres, 70'), Raphinha (Ansu Fati, 75') y Lewandowski. GOLES 0-1, Lewandowski (17'). 1-1, Fred (47'). 2-1, Antony (73'). ÁRBITRO Clément Turpin (Francia). T.A.: Bruno Fernandes (60'), Garnacho (78'), Casemiro (86')/Kessie (60'), Lewandowski (71'), Busquets (83'). INCIDENCIAS Partido correspondiente a la vuelta del play-off a octavos de final de la Europa League disputado en Old Trafford ante 74.000 espectadores.

El plan del Barça era agarrar el balón y mecerlo hasta que se durmiera para evitar las transiciones rápidas. A los tres minutos, Bruno Fernandes se plantó solo ante Ter Stegen, que evitó el gol. El plan se había ido al garete. O eso parecía. Tocaba apretar los dientes, sufrir y pelear cada centímetro cuadrado de césped. La respuesta, tímida, fue un disparo de Raphinha desde la frontal. El United había llegado más despierto al partido. Hasta que sonó el despertador de Frenkie de Jong, que mostró a la grada por qué Ten Hag había insistido tanto en él. Corrió, superó rivales, rompió líneas, movió el balón con criterio, cortó en defensa, trabajó por cuatro y, en definitiva, lo hizo todo bien.

Si a esa exhibición de recursos le sumas el derroche de practicidad de un enorme Kessie, la contundencia defensiva de Araujo y la valentía algo inconsciente de Balde, lo que había arrancado fatal tomó un camino que se acercaba a la idea de Xavi en la pizarra. Al cuarto de hora, tras una gran jugada colectiva blaugrana, Balde agarró el rechace en defensa para forzar un agarrón de Bruno Fernandes. Turpin no dudó: penalti. De Gea llegó a tocar el lanzamiento de Lewandowski, pero el balón entró. ¡GOOOOOOOOOOOOL!

El marcador, literalmente, pareció caer con todo su peso sobre la plantilla del United, que quedó aturdido, sin enterarse de lo que había pasado. No lo esperaban. El Barça, ahora sí, empezó a sentirse poderoso, alejado de los flanes del pasado, mostrando una personalidad enorme, sin miedo. La última media hora del primer tiempo mostró a un grupo de futbolistas comprometidos y liberados de complejos. De hecho, pudo irse 0-2 al vestuario tras un cante hondo de De Gea, que regaló el balón a Sergi Roberto. El de Reus, algo lento, no supo acabar y Kessie tampoco acertó en el rechace. Habría sido la guinda a un gran primer tiempo, pero tocaba seguir sufriendo.

El Barça no aguanta el ritmo

Y mucho. No se habían jugado ni dos minutos y la eliminatoria volvía a estar igualada. Un desajuste en defensa tras una perdida de Kessie permitió a Fred entrar como un cuchillo en el área y batir a Ter Stegen. Nada es fácil en el Barça. Esta vez quienes notaron el golpe fueron los de Xavi, incapaces de hilar dos pases seguidos, superados por la presión, la del United y la ambiental. Necesitaba volver al encuentro, del que se había alejado peligrosamente. Lo intentó tras una tangana provocada por un pelotazo prescindible de Bruno Fernandes a De Jong, pero no le llegaban las piernas ni surgían las ideas. Y, pese a todo, Kounde tuvo el segundo con un cabezazo que salvó De Gea con una gran mano. Eso fue antes de que la esperanza se convirtiera en drama.

Antony, que había entrado en el descanso, dio la vuelta al marcador marcando el segundo. Un desastre, otro más que confirma que al Barça aún no le llega para competir contra los grandes de Europa. Lo hace a ratos, incluso ratos largos, pero nunca de forma completa, que es lo que necesita el proyecto para seguir creciendo en el continente. Lo intentó Xavi con la entrada de Ferran Torres y Ansu Fati, que dieron mucho más arriba de lo que había dado Raphinha y Sergi Roberto, pero no fue suficiente. LaLiga es ya el único premio gordo.