Fermín: “Sabíamos que costaría”

Fermín López, uno de los grandes protagonistas del partido frente al Barbastro, atendió a los micrófonos de ‘Movistar’ al finalizar el duelo copero, satisfecho porque el equipo había conseguido el objetivo de estar en el sorteo de esta tarde de los octavos de final del ‘torneo del K.O.’.

El joven centrocampista andaluz explicó que “sí, sabíamos que nos iba a costar, sabíamos que ellos iban a ir a muerte”. El andaluz fue sincero al comentar que “quizá nos hemos relajado un poco, nos han metido el gol y se han venido arriba, nos han apretado más y no hemos podido salir”. Siguiendo con el espíritu autocrítico añadió que “estamos concediendo mucho, es algo que estamos trabajando con el míster y con el staff. Pero bueno, estamos contentos con la victoria y con la clasificación”.

Por su parte, De Mesa comentó que la actitud del Barbastro “es para estar orgullosos. Ya ves el campo lleno, el equipo ha dado todo hasta el final. El míster nos metió un poco de caña porque nos hemos metido un poco atrás. El equipo no estaba haciendo lo que tenía que hacer, nos ha faltado algo de personalidad en la primera parte. Imagínate, marcarle al Barça es algo que te llevarás toda la vida”.

“Estoy agradecido, es un honor para mí”

Héctor Fort pudo cumplir el sueño de ser titular con el primer equipo del Barça, y además con triunfo para el equipo y protagonismo para él al centrar el gol de Raphinha. En los micrófonos de ‘Movistar’ explicó sus impresiones.

Comentó sobre el problema físico que sufrió que “en una disputa he caído un poco mal, al sacar de banda lo notaba, pero no ha sido nada y he podido jugar”.

Sobre la posición de lateral que ocupó explicó que “sí que es verdad que es una posición nueva, pero me gusta atacar y generar ocasiones”, comentó Fort. “He tratado de dar lo mejor de mí para ayudar lo máximo al equipo. Sabemos que en estos campos ellos se meten arriba con un gol, no dan nada por perdido. La verdad que estoy muy agradecido por esta oportunidad. Es un honor y trato de aprovechar todos los minutos que me da el míster”.