La explicación de Xavi a la jugada que acabó con el gol del Alavés

El entrenador egarense explicó por qué el Barça optó por repetir un saque inicial que ya no había salido bien ante el Shakhtar Iñigo Martínez realizó un desplazamiento en largo que no encontró receptor y, después, Gündogan perdió el esférico en una zona muy peligrosa

El FC Barcelona solo tardó 18 segundos en verse por detrás en el marcador contra el Deportivo Alavés. El conjunto azulgrana, que puso el balón en juego, optó por segundo partido consecutivo por intentar un desplazamiento en largo. El envío de Iñigo Martínez no encontró receptor y, tras una pérdida de Gündogan, el cuadro visitante inició una rápida transición que finalizó con el gol de Samu Omorodion.

Después de que el Barça ya intentara (también sin éxito, aunque sin consecuencias tan negativas) esta jugada contra el Shakhtar Donetsk, Xavi fue preguntado por este tipo de inicio de encuentro. Esta fue la respuesta del técnico egarense: “Queremos evitar una posible pérdida en campo propio, pues hemos encajado goles en esta situación. Buscamos ganar este segundo balón, que en el fútbol moderno es trascendental, y tener el esférico en campo contrario, pero todo ha acabado fatal y el partido se ha puesto muy feo”.

El Barça logró reaccionar al gol inicial del Alavés, sin embargo, y Xavi lo celebró: “Es evidente que estamos en un nivel bajo, pero al final hemos sacado dos partidos que no hemos jugado bien. Al descanso he dicho a los jugadores que estén tranquilos, que no hicieran caso del ‘run run’ y que fueran valientes. Que seguro que íbamos a remontar. Algunos jugadores no juegan liberados, no sé si es por la presión del entorno o por qué. Sobre todo los más jóvenes están afectados”.