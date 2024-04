La excitación de Xavi antes de medirse al PSG

Xavi Hernández está saboreando su mejor momento desde que llegó al banquillo del FC Barcelona. Liberado de presión tras su anuncio de renunciar a su continuidad y viendo cómo ahora ha reaccionado el equipo, el técnico dijo sentirse "excitado" antes de medirse al PSG en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

Xavi recalcó que "nos tenemos que dejar la piel y la vida para pasar a semifinales". La clave, según el míster, pasa por "ser un equipo, si lo logramos, tenemos muchos números para clasificarnos".

El plan de partido está claro y el egarense espera a un rival que "nos presionará arriba, nos igualarán en el hombre contra hombre. Hay que tener mucha personalidad para llegar a semifinales".

Sus elogios hacia el rival lo llevaron a afirmar que "estamos ante uno de los mejores equipos del mundo y uno de los mejores entrenadores del mundo, veremos a un PSG que seguro será valiente".

A tumba abierta

De los galos insistió en su talante: "No he visto un partido de los equipos de Luis Enrique en los que no salgan al ataque, más aún cuando van perdiendo de un gol. Nunca han especulado y esta vez menos".

Xavi, al entrar en la sala de prensa en la previa del Barça - PSG / Valentí Enrich

Para contrarrestar a los parisinos, Pedri y Gündgoan son dos futbolistas fundamentales para que el Barça imprima su estilo: "Son jugadores que nos dan control y el último pase, como dio Pedri en la ida o Gündo en muchos partidos. Son muy parecidos, tienen pausa y marcan el tiempo. Es un partido difícil porque hacen marcaje individual. Los medios deben amagar, fintar, hacer un control orientado, una pared... estamos ante uno de los equipos más intensos del mundo y no regalan nada. Con espacio y tiempo, con Gündogan y Pedri, tenemos mucho que ganar".

Sus conejos a Pedri

Xavi no piensa en dosificar a Pedri y aclaró que "todos los convocados están preparados para jugar los 90 minutos, no hay problema. La media parte está para hablar de la fatiga, de golpes, molestias... Pedri tiene que ser muy importante".

A nivel persona, Xavi dijo sentirse "muy motivado, orgulloso de estar en cuartos de final y tener la oportunidad para pasar a semifinales, llevamos cinco temporada sin hacerlo y estoy excitado ante este partido".

Xavi fue el primero en saltar al campo de entrenamiento / Valentí Enrich

Dentro de este grado de implicación, Xavi aclaró que "hay que controlar las emociones, el temperamento, una expulsión marcaría mucho el partido. Hay que tener la pelota, ser protagonistas, aunque nos cueste, debemos dar nuestra mejor cara".

Raphinha y los juveniles

De los nombres propio, el de Terrassa habló de la mejora de Raphinha que vinculó "con la mejora del equipo, la importancia de ser un grupo, con Raphinha es lo mismo, tiene muchas condiciones, es muy diferencial. Lo fue en la ida y ojalá lo sea también en la vuelta".

En cuanto a Lamine y Cubarsí declaró que "son jugadores que hablan mucho, preguntan y esto los hace grandes. Tampoco hay que explicarles mucho, es una gran noche de Champions y no necesitamos extramotivación".

Xavi fue contundente en su discurso: "Pasar a semifinales sería un éxito rotundo, haría que fuera algo místico, estamos contentos e ilusionados para pasar a semifinales".

Xavi se abraza con Laporta antes del entrenamiento del FC Barcelona / Valentí Enrich

Luis Enrique no especulará, el marcador en contra lo obliga, pero Xavi aclaró que sus futbolistas tampoco jugarán pensando en la ventaja de un gol del partido de ida ."No somos un equipo que especule, ni mucho menos. Vamos a atacar y a intentar ganar el partido".

El técnico reiteró que "ojalá salga nuestra mejor versión para poder pasar, ellos nos van a exigir con la presión alta, visualizo un partido parecido al de la ida, será una guerra futbolística muy importante. Es la Champions, es el París y no especularemos".

Xavi Hernández demostró tener muy claro cómo debe jugar frente al Paris Saint Germain. Será un partido en el que cualquier fallo puede ser letal, pero quiere que sus futbolistas sean atrevidos para buscar la portería contraria. Ganar sería la mejor manera de pasar sin apuros y estar a las puertas de la final.

Luis Enrique

Xavi explicó que Luis Enrique es un entrenador al que conoce muy bien y que fue uno de los tres que más le marcaron en su carrera como jugador junto a su gran maestro Luis Aragonés y Pep Guardiola con el que ganó todos los títulos posibles.

El debate sobre el ADN Barça de la ida quedó aparcado y Xavi resaltó que “en Can Barça también se genera una gran escuela de entrenadores, muchos ex jugadores están ahora ejerciendo de técnicos y es un motivo más para sentirnos orgullosos”.

Xavi y Luis Enrique coincidieron en la temporada 2014-15 con el de Terrassa de capitán y el asturiano estrenándose como entrenador del primer equipo.

El resultado no pudo ser mejor con la conquista del triplete y Xavi levantando como colofón a su etapa de futbolista en el Barça la Champions League. Un trofeo que ahora anhela como director técnico.