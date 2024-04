Xavi: "Os preocupáis mucho por mí, lo importante es que el Barça pase a semifinales"

Una rueda de prensa más, Xavi Hernández fue preguntado por su futuro. El apoyo de Joan Laporta en el entrenamiento previo a la resolución de la eliminatoria de Champions League contra el PSG visibilizó la confianza absoluta del presidente en el técnico egarense, pero el míster no quiso entenderlo como una nueva demostración de que el club desea su continuidad.

“Os preocupáis mucho por mí, hace tres meses no era así. Lo importante es que el equipo pase mañana a semifinales, no que yo avance a ningún sitio”, respondió Xavi, que nuevamente volvió a restar importancia a su figura. El entrenador está completamente centrado en ganar los dos partidos de una semana exigente y no quiere que la atención mediática se desvíe hacia cualquier otro lado.

El egarense recordó que su decisión "ha liberado a todo el mundo". "A mí y a los futbolistas, también a la prensa. Se ha liberado todo el mundo. Todos han tenido más sentimiento de pertenencia, hacia el club y al equipo. Ha ido fenomenal", celebró.

Sobre la arenga de Laporta, Xavi consideró que “es un momento muy importante para el barcelonismo” porque “vuelve a haber ilusión”. “Lo notas en la calle, en el presidente… Hoy ha querido estar con el equipo para darnos apoyo y confianza. Me ha dicho que se quería quedar a jugar. Viene cada dos por tres. Está emocionado, como todos los culés", sentenció.