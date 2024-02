Examen final para Mascherano

Javier Mascherano se la juega este próximo domingo en un Argentina-Brasil explosivo y para la historia. El superclásico, de la última jornada del Preolímpico que se está disputando en Venezuela, dictaminará cuál de las dos selecciones obtendrá el billete para París 2024. Es una final en toda regla. La Albiceleste sale mucho más presionada, porque solo le vale la victoria, mientras que la Seleçao, que tiene al futuro merengue Endrick como su estrella, le sirve el empate.

Toda la presión argentina está focalizada en el exfutbolista del Barça, que viene recibiendo severas críticas desde que asumió el cargo de seleccionador sub-20 en enero de 2022. Esta es su primera experiencia profesional como entrenador. Y, de momento, no le han acompañado demasiado los resultados, aunque su principal labor es la formación de futbolistas pensando siempre en la absoluta.

En sus dos grandes citas anteriores, la Albiceleste, bajo la dirección de El Jefecito, ha pinchado. En febrero de 2023, en el Sudamericano sub-20 no pasó el corte de la primera fase en un torneo que acabó ganando Brasil y en el que el ahora blaugrana Vitor Roque fue la gran estrella y el artillero de la competición.

En mayo del año pasado, El Jefecito tuvo un nuevo reto: disputar como anfitrión el Mundial Sub-20, un regalo de la FIFA porque el torneo, en principio se iba a jugar en Indonesia, y la Albicelese no había obtenido la clasificación porque había fallado en el Sudamericano. Pues bien, Argentina fue apeada en los octavos de final contra Nigeria (0-1). Y por su fuera peor, una de sus archirrivales, Uruguay, se consagró campeona.

Ahora, en el Preolímpico todo se torció en la segunda fase. Argentina no conoce la victoria tras sendos empates contra Venezuela (2-2), con un gol de penalti de la Vinotinto en el descuento, y la sorprendente Paraguay (3-3), con el mediocentro Fede Redondo (el hijo de Fernando Redondo) evitando el KO con un tanto en el minuto 97.

Masche ha explotado. "Es capaz que aquellos que critican tengan suerte que igual me queda un solo partido. No puedo estar pensando en lo que dicen de mí, trato de dar lo mejor y hacerlo de la mejor manera, acepto las críticas de donde vengan. Si la gente me critica es porque deben pensar que no lo hago bien y está perfecta su opinión. Me enfoco en dar lo mejor de mí para ayudar a los jugadores a conseguir el objetivo", expuso en su última rueda de prensa.

El Brasil-Argentina de domingo será de una presión asfixiante por todo lo que hay en juego, lo que alimenta aún más la rivalidad existente La Seleçao es la vigente bicampeona olímpica tras los oros en Río 2016 y Tokio 2020; mientras que la Albiceleste es la campeona mundial desde Qatar 2022. Ninguna de las dos no contempla estar ahora en París 2024.

“Va a ser un partido exigente. Ya está, es el último. Es a todo o nada. Hay que pensar en positivo, ya lo hemos hablamos con los chicos. Iremos a ganar, a buscarlos desde el principio. Hemos demostrado que somos un equipo que sabe jugar con el corazón. Nos centramos en lo que podamos manejar nosotros, y si ganamos obtendremos la clasificación”, ha expuesto El Jefecito.