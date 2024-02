Nagelsmann deja abierto su futuro: El Barça, muy atento

El futuro de Julian Nagelsmann sigue siendo una incógnita. El seleccionador alemán termina contrato tras la Eurocopa y en sus últimas declaraciones ha vuelto a dejar abierto su futuro. "Todavía no lo he pensado. Estoy enfocado en la Eurocopa y luego ya veremos qué pasa. Mi contrato termina tras la Eurocopa y ahora mismo diría que no", apuntó.

El técnico dejó entrever que, a día de hoy, ve más probable no ampliar su vinculación con Alemania que seguir. Una situación que abre la vía Naggelsmann para el Barça o, al menos, no la cierra del todo.

Hay que recordar que Nagelsmann era una de las opciones favoritas de Laporta cuando regresó a la presidencia del club. Curiosamente ambos protagonizaron una pequeña disputa verbal tras conocerse el fichaje de Lewandowski por el Barça.

Todo empezó con unas declaraciones del técnico diciendo: "Es el único club del mundo que no tiene dinero pero que puede comprar a cualquier jugador". A lo que Laporta respondió: "Le pediría que se centre en las cuentas del Bayern, que ha recibido una cantidad importante de dinero por Lewandowski. Respeto a todos y no hablaré de las finanzas de otros equipos".

El propio Nagelsmann quiso cerrar la polémica con unas declaraciones. "Lo dije desde el punto de vista de un aficionado. No tengo ningún problema con Laporta, ni con que se exprese, tiene que representar a su club. No conozco en detalle la situación financiera del FC Barcelona, pero seguiré dando mi opinión en el futuro".