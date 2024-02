United, Chelsea y PSG, atentos al futuro de De Jong en el Barça

El futuro de Frenkie de Jong vuelve a estar en el aire. Según comentó el periodista Lluís Canut en el programa ‘Onze’ de TV3, el holandés no cerraría ya la puerta a una posible salida en el próximo mercado de verano si hubiese alguna oferta. La realidad es que, por ahora, no se ha avanzado nada en su renovación y en el Barça existen dudas sobre su continuidad en el caso de no poder blindarle. Clubs como Chelsea, PSG y United están muy atentos a lo que pueda suceder y estarían dispuestos a pujar por él si hay opciones de traspaso, algo que ya sabe directamente el entorno del futbolista.

La situación de Frenkie de Jong es complicada, ya que se ha convertido en el futbolista mejor pagado de la plantilla por los diferimentos que pactó en su momento a causa de la pandemia. Se hablan de cifras superiores a los 20 millones de euros netos en sus dos últimas temporadas de contrato.

El director deportivo del club blaugrana, Deco, ha intentado entablar negociaciones para una ampliación de contrato en la que se debería adecuar el salario del futbolista repartiendo cantidades en más años. La idea era renovarle hasta el 2029, pero hasta el momento ha sido imposible llegar a un acuerdo y casi, ni siquiera, negociar.

Ante este panorama y con la necesidad de vender este verano a alguno de sus pesos pesados, el Barça podría sopesar la salida de Frenkie de Jong, algo que ya intentó hace año y medio y que dejó muy tocadas las relaciones entre el jugador y la actual directiva. De Jong siempre ha querido seguir en el Barça para triunfar y no vio con agrado como el club blaugrana abría las puertas a una posible venta al Manchester United.

No hay ninguna decisión tomada y será el jugador el que deba dar un paso al frente si realmente hay opciones de salir. El United mantiene absolutamente su interés por firmarle y el Chelsea también estaría en disposición de pagar un traspaso cercano a los 100 millones de euros. El PSG le tiene en cartera, aunque por ahora no ha realizado movimientos. Se trata de una operación muy complicada por el montante del traspaso y el salario del futbolista. El debate se ha vuelto a abrir.