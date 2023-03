Elanga pudo ser del Barça

El joven extremo izquierdo ha confirmado que en enero estuvo negociando su llegada al Camp Nou El rol del sueco en el Manchester United ha ido claramente de más a menos desde el inicio del curso

Durante el mercado de fichajes de invierno se vinculó el nombre de Anthony Elanga con el FC Barcelona, según informaciones de 'ESPN'. El joven extremo izquierdo del Manchester United no estaba gozando de los minutos esperados en el primer tramo de la temporada y ahora ha confirmado que dichos contactos fueron ciertos.

Preguntado por si estuvo cerca de fichar por el Barça, el sueco ha reconocido en una entrevista concedida al rotativo de su país natal 'Expressen' -coincidiendo con la convocatoria con su selección- que así sucedió: "eso fue en enero". No obstante, la operación no acabó viendo luz verde en el último día de mercado y el Barça no firmó ninguna incorporación en la ventana de transferencias invernal.

En la misma entrevista, el futbolista no descarta una salida en verano: "Es frustrante, quiero jugar y como futbolista no te quieres sentar en el banquillo. Para mí es importante jugar, soy joven, solo tengo 20 años. He hablado con el club y ambos saben lo que se requiere".

Este curso solo ha disputado 672 minutos repartidos en 24 partidos, lo que supone un promedio inferior a la media hora disputada por encuentro. De todas sus participaciones, siete de ellas han sido partiendo como titular, pero para rememorar la última de ellas tenemos que rebobinar dos meses y medio atrás.