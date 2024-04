Alcaraz: "Vine con dudas y no sabía si podría jugar"

Carlos Alcaraz debutó a un nivel alto ante el kazajo Alexander Shevchenko y alcanzó la tercera ronda del Masters 1.000 de Madrid, un torneo que no sabía si iba a poder disputar a causa de una lesión en el pronador redondo del antebrazo derecho.

Alcaraz tardó 68 minutos en sellar su duodécimo triunfo seguido en la Caja Mágica. "Ha sido un mes duro para mí, de incertidumbre, de no saber cuándo iba a jugar. Vine con dudas, a hacer mi primer entrenamiento, y no sabía si podría jugar", relató el vigente campeón sobre la pista, en Teledeporte.

"Lo prioritario era ver cómo me encontraba en un partido exigente, de Masters 1.000, y las sensaciones han sido buenas porque he jugado a un nivel bueno. Estoy muy contento y con ganas de jugar aquí de nuevo. Es un placer jugar aquí", añadió Alcaraz, que estuvo cauto con su derecha.

Seyboth Wild en tercera ronda

"La derecha vengo sin poder apretarla al cien por cien como a mí me gustaría. Llevaba un mes entrenando solo revés y he hecho un partido espectacular de revés. Para la derecha he empleado cambios de ritmo", explicó Alcaraz, que espera en tercera ronda al brasileño Thiago Seyboth Wild.

"Es un jugador muy agresivo y peligroso. Vamos a ponernos las pilas para pasar ronda y vamos a intentar jugar al cien por cien y a ver qué tal", concluyó. Seyboth Wild derrotó a Lorenzo Musetti y demostró que es un jugador peligroso en tierra batida, logrando grandes victorias como la que consiguió contra Daniil Medvedev en Roland Garros.