Eduard Romeu: "Hemos logrado poner el tapón en el desagüe"

El vicepresidente económico del Barça presenta la liquidación del ejercicio 22/23 y el presupuesto de la actual temporada

El vicepresidente económico del FC Barcelona, Eduard Romeu, ha presentado esta mañana la liquidación económica del pasado ejercicio, con unos beneficios de 304 millones de euros, y el presupuesto del actual, con unos ingresos previstos de 859 millones de euros y unos beneficios de once millones, dos puntos que deberá aprobar la Asamblea de Compromisarios del próximo sábado.

Respecto a la liquidación económica de la temporada 22/23, Romeu ha explicado como se han llegado a esos 304 millones de beneficios, treinta más de los presupuestados, a pesar de que los gastos han aumentado en cien millones de euros, pasando de 1065 a 1165 millones. Ha querido ser transparente en este capítulo. "Teniendo un buen año en ingresos, hemos querido liquidar mochilas para que a partir de esta temporada pudiésemos cuadrar números. De ahí ese desfase de cien millones", ha dicho, detallando los paquetes de gastos de gestión (255) y otros gastos (171).

En gastos de gestión, que es el trabajo que debe hacer el club para funcionar, están 57 millones de BLM, 24 de mantenimiento instalaciones, 19 de Seient Lliure, 17 de desplazamientos, 15 que se lleva LaLiga de derechos de televisión, 15 de publicidad, 15 de servicios profesionales, 13 de Barça TV o 13 de intermediación de patrocinios.

Eduard Romeu, vicepresidente ecómico del Barça | JAVI FERRÁNDIZ

En los 171 en otros gastos están: 35 de amortizaciones no deportivas, 58 en pérdidas de jugadores tras el adiós de jugadores como Alba, Piqué, Mirotic... 37 en provisiones u 8 en aportaciones a fundaciones. Aquí, el directivo ha querido ser contundente con las tan comentadas comisiones a representantes: "A veces la gente habla porque tiene boca. Antes la comisión estaba dentro del salario deportivo del jugador que le pagaba a su agente, ahora nosotros pagamos una parte y otra el jugador siguiendo recomendaciones de UEFA. La voluntad es que sea del 50% del club. Se paga menos de esta manera".

Por lo que hace referencia a los ingresos, Romeu ha querido dejar claro que serían de 855 millones de euros sin palancas. A los 1.259 millones presentados se llega gracias a los 400 por la venta del 49% de los derechos de la Liga. Además, el club se imputa 208 millones por la valoración del 51% de Bridgeburg. "Estamos satisfechos con esta operación, no con la venta de derechos de televisión, pero no tuvimos más remedio que hacerla", ha dicho Romeu, poniendo en valor los 28 millones de más conseguidos por venta de entradas y los 19 de más del área comercial. Por contra, se ingresaron 25 millones menos de los previstos en media por las tempranas eliminaciones en Europa y 20 menos en fichajes por el traspaso de Griezmann.

Presupuesto

Por lo que hace referencia al presupuesto de la presente temporada, con unos ingresos previstos de 859 millones de euros, Romeu ha destacado que "sin palancas y sin operaciones especiales no perderemos dinero". En el capítulo de ingresos, ha destacado los -78 millones por el traslado a Montjuïc, los 28 de más por llegar a los cuartos de final de la Champions, los 27 de más del área comercial o los 86 en traspasos ya hechos.

En el capítulo de gastos, el recorte de un año a otro es de 333 millones de euros, destacando los -184 millones en salarios. En este sentido, Romeu ha querido destacar que la masa salarial deportiva baja a 492 millones. "Hemos podido poner el tapón al desagüe y hay que seguir así".

Libero

El vicepresidente económico ha destacado que los fondos propios ya son "casi positivos" y que la deuda de 1.350 millones ha bajado a 1200. "No estamos satisfechos y la obsesión es acabar con ella. El manual es muy fácil, aumentar ingresos y bajar gastos. Tal como tenemos estructurada la operación del Espai Barça nos permitirá hacerlo. Nos quedarán 150-170 millones cada temporada para hacerlo", ha explicado el vicepresidente del club, que ha indicado que la voluntad de la junta es no utilizar más palancas y que sin palancas ni la operación de Bridgeburg, las pérdidas hubiesen sido de 200 millones.

El vicepresidente del área económica del FC Barcelona, Eduard Romeu, presenta el cierre económico de la temporada 2022-2023 | Javi Ferrándiz

Y hablando de Bridgeburg, Romeu ha explicado como está la operación con Libero: "No hay impago. Lo que ha pasado es que hemos mezclado un interés deportivo con uno mercantil. Ellos siempre querían pagar en el último trimestre del año, nos interesaba avanzarlo para inscribir jugadores, lo pedimos y ellos también pidieron cosas, pero lo que nos pedían no era bueno para el club. No quisimos perder nuestro poder negociador. Con un aval pudimos inscribir jugadores y ahora volvemos a negociar. Libero quería salir al mercado de capitales y creímos que no es una buena opción en este momento. No podemos salir con un valor y que se deteriore".

Y tres temas para acabar. Uno deportivo. Posible inscripción de Vitor Roque y compra de Joao Félix. "En invierno no se contemplan entradas ni salidas, pero siempre hemos procurado complacer al equipo técnico. Joao Félix, ojalá tenga,mos que negociar su contratación porque querrá decir que ha triunfado".

Vitor Roque se siente preparado para los retos que vienen | EFE

También una respuesta al grupo de socios que pide una Asamblea presencial y que ayer se reunió con ejecutivos del club: "No es la primera con este grupo, pero será la última porque no tenemos que darles un trato preferente con el resto de socios. Y me parece desleal que se haga una exposición en la sala y que con un micro se haga otra".

Y para acabar, el Palau: "Se trabaja en un proyecto y sigue su curso. Año y medio después de la inauguración del nuevo Spotify Camp Nou, prevista para mediados del 2026, se podrá jugar en el nuevo Palau".