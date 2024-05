Luis Enrique se queda con la miel en los labios

El relato era bonito. Primer año en París, primera Champions de la historia del club y en una temporada que apuntaba a triplete. Eran favoritos. Pero dos palos en la ida, otros cuatro en la vuelta y la eficiencia alemana del Borussia Dortmund (2-0 en el global), dejaron a Luis Enrique con la miel en los labios.

El primer curso del asturiano en la capital gala se quedará en otra campaña más, con dominio total en Francia, pero sin besar la gloria en Europa. Los hombres de Edin Terzic son merecedores finalistas de esta edición de la Champions con los goles de Niclas Füllkrug en el Signal Iduna Park y Mats Hummels en el Parque de los Príncipes.

CAMBIOS EN EL PARQUE DE LOS PRÍNCIPES

El asturiano tenía el reto de solventar algunos aspectos de la ida. Le pasó en los cuartos contra el Barça, por ejemplo. Cayó en el Parque de los Príncipes, y en Montjuïc adaptó la presión buscando que fuera Araujo -y no Cubarsí- el encargado de sacar el balón desde atrás y hacer de nexo directo con Lewandowski. Una pérdida del uruguayo se tradujo en su expulsión, que condicionó toda la eliminatoria.

Luis Enrique consuela a Mbappé tras quedar fuera de la Champions / EFE

Por ello, en la vuelta de las semifinales, cambió la posición de un Kylian Mbappé que no estuvo cómodo en Alemania en zonas interiores. Gonçalo Ramos salió de inicio en la punta de ataque y el de Bondy ocupó el extremo izquierdo del 'sacrificado' Bradley Barcola. No le funcionó. Su estrella no apareció y no pelearán por levantar la 'Orejona' en Wembley.

EL TRIPLETE YA NO EXISTE

Luis Enrique ilusionó a la capital gala con un triplete que iba a ser histórico. Ya tenían la Ligue 1 ganada y en Copa solo tenían que ganar al Lyon en la final (25 de mayo). Pero debía pasar a la final de la Champions, cita en la que estará el Borussia Dortmund el próximo 1 de junio contra Real Madrid o el Bayern de Múnich.

Pero como en la vida, en el fútbol las cosas cambian radicalmente de un día para otro. Para ser exactos, cada noventa minutos. De poder convertirse en el artífice de la primera 'Orejona' del PSG a quedarse a las puertas de Wembley. No le sonrió la suerte. Tampoco lo hará Al-Khelaïfi.