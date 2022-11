Diogo Dalot, ¿más cerca del Barça?

Ten Hag, su técnico en el United, no descarta buscar un lateral derecho en el mercado invernal El carrilero luso se ha convertido en una de las grandes revelaciones de los 'red devils'

Diogo Dalot es uno de los laterales derechos de moda en Europa. El joven zaguero portugués del Manchester United, de 23 años de edad, está en la lista de futuribles que maneja el Barça para el costado diestro de su defensa, y las últimas declaraciones de Erik ten Hag, su entrenador en el United, parecen alimentar los rumores sobre su posible salida.

El técnico neerlandés, por un lado, alababa al defensa indicando que "yo espero que siga progresando, y no sólo se quede en el nivel que muestra a día de hoy porque todos en el club estamos muy contentos con su desarrollo", pero por otro no descarta reforzar el lateral derecho de Old Trafford.

Ten Hag no cerró la puerta a fichajes en el mercado de invierno, tampoco para la posición de Dalot. "Yo sé que todos los equipos de nivel top como el Manchester United necesitan reforzarse y que haya competencia en su plantilla", dijo.

El luso es el titular indiscutible en el lado diestro de la defensa mancuniana, donde acumula 24 partidos seguidos como titular en todas las competiciones, relegando al ostracismo a Wan Bissaka.

También titular en la selección portuguesa, donde es un fijo de cara a la cita mundialista de Qatar. Dalot apunta muy alto y el Barça no pierde detalle sobre su meteórica evolución.