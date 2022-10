Dalot habla por primera vez de su futuro

El lateral Diogo Dalot no aseguró su continuidad con los 'red devils' y da largas para hablar de su futuro Consideró que está muy feliz en el equipo, aunque no cierra ninguna puerta

Diogo Dalot acaba contrato con el United a final de temporada y en sus declaraciones dejó en el aire su futuro en el club inglés, como explicó Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes.

El lateral afirmó que "No creo que sea el momento de pensar en la situación de mi contrato. Estamos en el proceso de mejorar nuestro juego como equipo". Así, el portugués no asegura su continuidad en Old Trafford la temporada que viene y abre la puerta al Barça para su incorporación.

Los de Xavi, pese a las palancas y hipotecar el Camp Nou para crear un equipo competitivo, siguen sin dar resultados a corto plazo. El técnico de Terrassa quiere refuerzos y el mercado invernal es la opción preferente. Así, el portugués sería visto con buenos ojos para reforzar una posición que solo ha hecho que darle dolores de cabeza al Barça. La opción Bellerín fue un recurso 'in extremis', Koundé ya dejó claro que prefiere jugar de central y Sergi Roberto, es el comodín de Xara esa posición.

Una situación que contrasta con la de la banda izquierda, con tres laterales: Marcos Alonso, Balde y Jordi Alba.

Aún así, el portugués tampoco se desmarcó del equipo inglés, asegurando que "me encanta jugar para el Manchester United, como siempre trato de demostrar, estoy feliz, esto es lo más importante"

A sus 23 años, es el líder de la banda derecha. Así, ha sido titular en 15 encuentros y ha dejado dos asistencias. El año anterior disputó hasta 30 partidos. Su contrato finaliza el 30 de junio de este verano y si llegase al club azulgrana, sería libre.