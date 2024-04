El dilema de Xavi: ¿rotaciones o agarrarse a la Liga?

No será una decisión fácil para Xavi Hernández dibujar en la pizarra el once titular del FC Barcelona en su visita a Cádiz. Si realmente el Barça quiere la Liga, no puede fallar ante un rival que tiene esta noche (21.00 horas, Nuevo Mirandilla) atrapar al Celta en la clasificación y rozar los puestos de salvación. Los de Mauricio Pellegrino saldrán, futbolísticamente hablando, con el cuchillo entre los dientes.

Pero tampoco nadie se puede engañar. Las puertas de la Champions League se han abierto de par en par y hay que aprovecharlo. El Barça está más cerca de unas semifinales de la principal competición europea de lo que se podía imaginar hace solo unos meses. Y está en la parte del cuadro más 'accesible' para Wembley. Asi, ¿qué hacer esta noche, rotaciones o agarrarse a la Liga?

Xavi Hernández aseguró el viernes en rueda de prensa que no condicionará su once titular el hecho de que el líder, el Real Madrid, juegue antes en Mallorca (18.30 horas). "En ese momento, ya habré dado la alineación a los jugadores", dijo.

Así que lo que priorizará el técnico egarense será el estado físico y de carga de trabajo de sus principales futbolistas. Además de otras cuestiones, lógicamente, como hacer jugar a los que se pierden la vuelta contra el PSG.

En este sentido, tienen todos los números de ser titulares en el Nuevo Mirandilla Christensen y Sergi Roberto, que no estarán en Montjuïc frente a los parisinos. Por otro lado, se lo pierden Lewandowski, Iñigo Martínez y Cancelo por sanción. De ellos, quien seguramente habría sido titular esta noche es Iñigo.

Cuatro del filial para tres puestos como máximo

En cuanto a los refuerzos del filial, en todo momento hay que tener en cuenta la normativa. Xavi no puede alinear a más de tres futbolistas con ficha del segundo equipo, podrían ser cuatro pero se expondría a perder el partido en caso de una roja a un jugador con dorsal del 1 al 25. Porque lo que dice la regla es que debe haber siempre sobre el césped un mínimo de 7 jugadores del primer equipo.

El técnico ha convocado al tercer portero Ander Astralaga y a los jugadores de campo, que entran en la ecuación, Héctor Fort, Mika Faye, Marc Casadó y Marc Guiu. Fort es quien tiene más números de ser de la partida y posiblemente en su posición natural, la de lateral derecho. Recordemos que Cubarsí y Lamine juegan con dorsal del filia y que Fermín ya lo tiene, desde el mercado invernal, del primer equipo. Los dos primeros apuntan a descansar y el de El Campillo, a ser titular en Cádiz.

Los casos de Koundé, Araujo y Gündogan

Son los futbolistas que más carga llevan y sobre los que Xavi deberá tomar una decisión. El técnico ya insinuó que Gündogan tiene que descansar, ha jugado todos los partidos hasta ahora y parece el caso más claro. Además, el alemán está apercibido y se perdería el clásico de ver una amarilla. Los otros que están en peligro son Christensen y Orioñl Romeu. Este hecho podría motivar a Xavi dar descanso al danés.

En cuanto a Koundé, hay que tener en cuenta que en este 2024 no se ha perdido ni un solo minuto y que debe estar fresco para repetir un marcaje impecable sobre Mbappé, pero a buen seguro que al francés le atrae la posibilidad de recuperar esta noche un puesto como central. Veremos.

Y en cuanto a Araujo, también pod´ria optar Xavi por hacerle descansar teniendo en cuenta que sufrió hace semanas algunos problemas físicos. Lo mismo podría ocurrir con Raphinha, el héroe de París.

Los casos de Frenkie de Jong y Pedri

Ambos regresaron en París tras superar sus respectivas lesiones y ambos evidenciaron que son muy importantes. Frenkie fue titular y Pedri tuvo unos minutos en los que fue providencial con una asistencia a Raphinha. Xavi deberá debatirse entre la lógica de que descansen en Cádiz para estar frescos ante el PSG o la necesidad de que vayan sumando minutos de competición. Seguramente los tendrán partiendo desde el banquillo.

Un posible once en Cádiz podría estar formado por Ter Stegen; Héctor Fort, Koundé, Christensen, Marcos Alonso; Oriol Romeu, Sergi Roberto, Fermín; Ferran, Vitor Roque y Joao Félix.