Robert Navarro: "Al Barça se le han dado más palos de los que se merece"

Robert Navarro salió de La Masia en una época en la que no se tenían las oportunidades de ahora; este viernes cumplió 22 años y se ha convertido en el factor diferencial de un Cádiz que sueña con la salvación. Esta es la entrevista mantenida con SPORT en la previa del Cádiz-FC Barcelona de este sábado (21.00 horas) en el Nuevo Mirandilla:

¿Cómo afrontáis el partido?

Estamos contentos y tras las dos últimas victorias en casa, estamos con más confianza que en los últimos meses, que no conseguíamos darle la vuelta. Ves que va pasando el tiempo y quieras o no, apretamos mucho más.

¿Pensastéis en algún momento en prácticamente arrojar la toalla?

Dentro del vestuario nunca ha habido esa sensación de darlo por perdido, de tener sensación de que no podemos salvarnos. Desde la llegada del mister el equipo ha mejorado en muchas cosas y estábamos convencidos de que con que cambiáramos algunas cosas, el equipo estaba bien trabajado y hemos conseguido victorias para acercarnos a Celta y Rayo. Creo que podemos salvarnos.

¿Cómo te va por Cádiz?

Es un club y una ciudad muy especial. Ya solo el sol que sale por aquí es distinto... Estoy muy feliz, con mi madre y mi hermana. Los fines de semana vienen mi padre y mi pareja, es un sitio increíble para vivir y a nivel futbolístico lo estoy disfrutando un montón pese a que la situación es un poco complicada. Un club con gente superhumilde que te ayuda en todo desde el primer día, y la afición, que es una locura. Siempre te están animando, que te paren por la calle aun cuando no estás ganando, es de agradecer.

Estoy superfeliz en Cádiz; la afición es una locura y creo que nos vamos a salvar

¿Cómo ves al Barça, crees que aún puede ganar la Liga?

Creo que mediáticamente se le ha dado al Barça más palos de los que realmente se merece. Está muy bien trabajado y hacen las cosas muy bien. ¿La Liga? En fútbol todo puede pasar, mientras ellos sigan creyendo y consiguiendo victorias.

¿Cuál crees que será la clave del partido?

Nosotros tenemos que salir a por todas, apretar y hacernos fuertes en casa.

El Barça está muy bien trabajado y hace las cosas muy bien

¿Cómo fue tu cesión al Cádiz, la decisión de llegar aquí?

Se hizo todo en el último día, pero yo a través de Borja Laso sabía del interés del club desde hacía bastante tiempo. Creo que lo mejor para mí era salir. El Cádiz estuvo apretando hasta el último momento y gracias a la insistencia que tuvieron ellos se pudo dar la cesión.

¡Vaya gol marcaste ante el Granada, tu primero en Liga!

Buah, fue una sensación increíble. Tenía muchas dedicatorias pensadas en la celebración, pero en ese momento se te olvida todo, empiezas a correr por todos los lados... me acordé de mis compañeros en el banquillo, pensé son los que me cuidan y lo celebré con ellos. A los veteranos, como Fali, que es superhumilde y muy buena gente, les trato con el mayor de los respetos porque creo que es muy bueno escuchar y aprender de ellos. Me tratan como un hijo, y han risas, buen ambiente, lo estoy disfrutando.

Cádiz - Granada: El gol de Robert Navarro

Fue el gol de la victoria y un ejemplo tuyo de compromiso...

Tras jugar con la sub-21 pedí a mi madre que me llevara en coche de Almería a Cádiz para tener una sesión de entrenamiento más. Al final se encargó el club. Son casi 5 horas desde Almería en coche, llegué a las 3 de la madrugada y estoy superagradecido a Carmen, que fue mi chófer, sé que es una paliza. Se dio todo perfecto.

Le estoy superagradecido a Pellegrino; no es fácil, en esta situación, apostar por gente joven

Llevas 11 titularidades en 11 partidos con Pellegrino...

Le estoy superagradecido. No es fácil, en esta situación, apostar por gente joven. Me está ayudando un montón a entender ciertas cosas del juego, a no estar en la misma posición, entrar por dentro, tener libertad para aparecer, cambiarme de banda... Me estoy sintiendo importante.

Tu primer técnico en la élite fue Henry y después, Xabi Alonso.

Sí, imagínate. Con Thierry fue una locura, yo tenía 16 años y recuerdo el primer día, solo verle era como decir: ‘Madre mía, qué locura’. Hablaba un poco español y nos entendíamos bien con Fàbregas, Mboula, fue un placer aprender de él. Se sentía aún futbolista y tenía ganas de juegos de posición, de hacer tiros después entrenamientos y luego lo exigente que era como entrenador, me gustaba mucho su carácter con mucha personalidad y ambición.

Xabi Alonso te explicaba algo y de repente hacía un desplazamiento de 40 metros al pie, fue un jugador de leyenda

Y Xabi...

He tenido una relación con él muy buena. Me exigió, me gustó que me dijera que no podía ser solo un jugador bonito, sino también bueno. Lo dijo en rueda de prensa, pero me lo comentaba también en privado. Me ha intentado ayudar siempre, confiaba mucho en mí. Me enseñó muchas cosas, a mirar el cuadrado por dentro, a mirar siempre antes de recibir. Te explicaba algo y de repente hacía un desplazamiento de 40 metros al pie, es una leyenda del fútbol español. Y como entrenador no se le está dando mal, eh, es una barbaridad lo que está haciendo en Leverkusen.

Imanol te espera. ¿Te ves triunfando en la Real?

De Imanol me quedo con su exigencia, nunca hay relax con él y a mí me encanta entrenar. Me ayudó a mejorar duelos, la agresividad. Tengo una relación muy buena. Me tocaba salir para demostrar que puedo volver, pero estoy muy centrado en el Cádiz.

Quedó pendiente tu renovación hasta 2027 y hace unos días salió en prensa un interés del Athletic Club

Yo veía que no era el momento para renovar para mí. Me quedaban dos años más de contrato, y veía que podía salir cedido y ponernos después a hablar.

Estuviste en el fútbol base del Barça. ¿Cuáles son tus recuerdos?

Una experiencia increíble. Estuve en la Escuela hasta los 7 años y me tuve que ir a Pamplona por el trabajo de mis padris. Cuando volví de Osasuna estuve de los 10 a los 16 años en el Barça, con mis abuelos. Si soy el jugador de hoy en día, es en mucha parte gracias a ellos. No hay mejor cantera, me lo enseñaron todo.

Robert Navarro, en su época con el Cadete B del FC Barcelona / Valentí Enrich

¿Por qué decidiste irte al Mónaco?

Se habló mucho porque se fueron también esos años Sergio Gómez, Eric Garcia, Bernabé, Pablo Moreno... Me acuerdo que el último canterano que había subido era Sergi Roberto, que tenía entonces 26-27 años. Sentías que era imposible llegar al primer equipo. Te venían otros proyectos que pensabas iba a ser más fácil llegar al mundo profesional. Todos los niños lo que quieren ser es futbolistas. Apareció el Mónaco, el proyecto deportivo, hacer la pretemporada con el primer equipo, el aspecto económico. Son trenes que solo pasan una vez.

No hay mejor cantera que la del Barça, me lo enseñaron todo, pero sentía que era imposible llegar al primer equipo

Por suerte, ha cambiado. ¿Qué te parecen Cubarsí y Lamine?

A Pau no le conocía y me está sorprendiendo un montón. Su salida de balón es espectacular y en defensa piensas: ‘Le va a pillar Osimhen’. Y el tío aguanta, va a los duelos. Le felicito. Y a Lamine ya lo tenía ‘fichado’. Me acuerdo de estar yo en el Sanse con 17 años y enseñarle un video a Martín Zubimendi y decirle: mira a este chico. Sería alevín o infantil. Le decía: 'lo que hace ese chico no se lo he visto hacer a nadie en La Masia'. Es increíble, puede marcar una época.

A Zubimendi lo quiere Xavi...

Es que es un pedazo de jugador y una gran persona, no me extraña que lo quiera de pivote. Lo tiene todo. Siempre le hacía la broma y le decía: ‘Ya te has sacado una cosa nueva de la mochila’. Y como persona es muy humilde, muy de su familia y sus amigos.

Cubarsí me está sorprendiendo y a Lamine ya lo tenía 'fichado', le enseñaba vídeos de él a Zubimendi

¿Tus favoritos del Barça?

Con Lamine disfruto, me gusta ese fútbol de calle. Me acuerdo cuando estaba en el Barça de ver a Neymar o Iniesta y es lo que me gustaba. Pedri también ahora.

¿Tu gran amigo es Fermín?

Le conozco mucho de La Masia, coincidíamos mucho de ir a estudiar, y volví a coincidir con la sub.21. Ha pegado un buen estirón... Hablaré antes del partido para cambiarnos las camisetas y nos daremos un abrazo.

También coincidistes con Eric Garcia...

Sí, y me alegro mucho por él. Se le metió mucha caña, es verdad que hay mucha presión en los equipos grandes, es complicado. Si te toca la parte buena la puedes disfrutar mucho, pero también hay que ser fuerte mentalmente para darle la vuelta a la situación si las cosas cambian. Eric tiene nivel suficiente para ser central del Barça.

Estoy centrado en el Cádiz y no pienso aún en los Juegos, pero sería muy bonito ir, claro

Tu objetivo, ¿ir a los Juegos?

Estoy muy feliz de haber vuelto a la selección y por ver recompensado el trabajo. No pienso aún en los Juegos, aunque sería muy bonito, claro.

Robert Navarro, capitán con la sub-21 / EFE

Tu padre fue futbolista. ¿Cuánto te ha ayudado?

¡Es el jugador con más partidos de L'Hospi! Desde los 8 años que empecé a entrenar en la plaza, me ha exigido, me ha apretado y sin él no estaría aquí. Valoro mucho los consejos para intentar aplicármelo, las experiencias que otros no han podido tener. De la alimentación, de cuidarme para recuperar tras los partidos, sobre mentalidad. Relación muy buena y lo estamos disfrutando.

Se ganó un futbolista pero se perdió un tenista...

Jaja, es verdad que empecé de pequeño con el tenis, pero ahora en los ratos libres prefiero el pádel. Me encanta ver y seguir a Jon Sanz, con el que tengo una buena relación. El tenis... mira, fui a jugar hace unos meses con mi padre y me ganó por 6-0.