¡Dembélé reaparece en Barcelona entrando en la Ciutat Esportiva!

El extremo francés, que aún no ha cerrado el traspaso al PSG, ha reaparecido por la Ciutat Esportiva Dembélé había viajado a París en los días libres para finiquitar su marcha al PSG

Ousmane Dembélé viajó a París para cerrar su fichaje por el PSG, pero le toca esperar un poco más para convertirse oficialmente en jugador parisino. Así, mientras todas las partes se ponen de acuerdo, al francés no le queda otra que seguir con su rutina como azulgrana.

El Barça se ejercitaba esta tarde, así que Dembélé ha querido ser profesional y se ha presentado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper como jugador del FC Barcelona todavía. Si no hay un giro dramático en los acontecimientos y si el club azulgrana no dice lo contrario, el francés seguirá en dinámica del conjunto de Xavi hasta que no haya un acuerdo definitivo con el PSG, que no debería demorarse mucho más.

PSG y Barça todavía siguen discutiendo asuntos burocráticos sobre formas de pago, plazos, etc, y sigue sin haber luz verde. Un 'culebrón' que afecta a todas las partes, pero sobre todo a un Barça que necesita generar ese 'fair play' financiero para acometer inscripciones, fichajes y demás. Y también el propio Xavi desea que termine todo ya para trabajar tranquilo y sin que la figura de Ousmane centre los focos.

En cualquier caso, es cuestión de horas el fichaje y, a pesar de que han salido informaciones sobre una macrooferta de Arabia, el de Évreux solo piensa en ponerse a las órdenes de Luis Enrique.