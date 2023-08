El Barça medita si forzará a Dembélé a regresar el lunes

El futbolista sigue siendo jugador blaugrana y asume que deberá presentarse en la Ciutat Esportiva Si el club no le comunica lo contrario, Ousmane estará en la vuelta a los entrenamientos de Xavi

Los servicios jurídicos del PSG siguen a la expectativa de contar con toda la documentación necesaria para iniciar el proceso que convierta a Dembélé en futbolista del conjunto parisino. De momento, todo está parado en las oficinas de la entidad que preside Nasser Al-Khelaïfi y los responsables deportivos no puede avanzar con el jugador.

Es por ello que Ousmane aún no ha podido pasar la revisión médica preceptiva. Tampoco, por supuesto, ha podido firmar su nuevo contrato, ya acordado al cien por cien, ni existe fecha prevista para su presentación oficial ante los medios y la afición. De hecho, el extremo francés tiene terminantemente prohibido ejercitarse con el conjunto que dirige desde este mismo verano Luis Enrique. Todo está a expensas del acuerdo entre los clubs.

Ousmane Dembélé junto a Ansu Fati en la previa del Milan-Barça en Las Vegas | VALENTÍ ENRICH

Lo sabe el Barça, que tiene, a día de hoy, las herramientas para frenar todo ese proceso. Una de ellas, aunque no está aún decidido si se ha a utilizar, es citar a Dembélé para el regreso de los entrenamientos en la Ciutat Esportiva mañana lunes. Xavi dio descanso durante unos días a la plantilla tras regresar de la gira por Estados Unidos y Ousmane aprovechó para viajar a París, cerrar su acuerdo con el PSG y notificarlo oficialmente al club blaugrana.

Pese a ello, si los dos clubs no alcanzan un acuerdo total, el jugador sigue perteneciendo contractualmente al Barça, que podría forzarle a presentarse mañana en la Joan Gamper. Todo hace pensar que durante el día de hoy se tomará una decisión al respecto y la voluntad es no tener que llegar a este extremo. Por su parte, Dembélé tiene muy claro que, si no existe contraorden, viajará desde París a Barcelona para estar a disposición de Xavi en la vuelta a los entrenamientos en la Ciutat Esportiva.