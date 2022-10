Dembélé, 'perdido' en las grandes citas

Entre los dobles enfrentamientos ante el Inter de Milán y el Bayern de Múnich, el extremo francés ha perdido 122 veces el esférico El Barça ha sido incapaz de encontrar una alternativa a una vía de ataque que no ha funcionado en los compromisos decisivos del 'grupo de la muerte'

Hay muchas cuestiones, algunas controlables y otras no tanto, que explican la eliminación del Barça en la fase de grupos de la Champions League por segunda temporada consecutiva. Es evidente que el sorteo no fue benevolente con el equipo culé, que varios arbitrajes polémicos pusieron entre las cuerdas a los de Xavi y que las lesiones de algunos efectivos 'vitales' de la columna vertebral azulgrana en el parón de selecciones no pudieron ser más inoportunas. Los mencionados infortunios, sin embargo, no pueden justificarlo todo. Toca hacer autocrítica.

El FC Barcelona no ha ganado ninguno de los duelos directos contra el Bayern de Múnich y el Inter de Milán. Un balance de un empate y tres derrotas ante los dos mejores equipos del 'grupo de la muerte' es incompatible con el billete hacia octavos. En todos estos compromisos ha habido un denominador común: el equipo no ha sido contundente en las áreas. Ha encajado nueve tantos y solo ha marcado tres (y en un mismo duelo). A la fragilidad defensiva se le ha sumado una inoperancia en ataque preocupante en la que el desequilibrio de Ousmane Dembélé ha generado muchas dudas.

En las cuatro grandes citas europeas de este curso, el extremo francés ha perdido 122 veces el esférico. La media es de 28 posesiones 'malbaratadas' por enfrentamiento (26 si contabilizamos la goleada al Viktoria Plzen, en la que se apuntó dos asistencias). Aunque es importante remarcar que esta cifra demuestra que el galo no ha dejado de intentarlo en ningún momento y que no se ha rendido en su intento de asumir galones, no es menos cierto que el Barça ha sido incapaz de encontrar una alternativa a una vía de ataque que no ha funcionado contra el Bayern y el Inter, por mucho que el '7' mojara en el empate contra los italianos en el Camp Nou (3-3).

En Liga, Dembélé sí que ha logrado ejercer el rol de desatascador. Ha anotado tres goles, ha efectuado cinco asistencias y ha creado siete ocasiones claras con una media de 12,3 pérdidas por encuentro, un cómputo mucho más moderado y positivo teniendo en cuenta las diferencias que ha marcado.