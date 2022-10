1x1 del Barça ante el Bayern

El Bayern ha pasado por encima de un Barça que no ha disparado a portería en todo el partido La defensa adelantada azulgrana ha sido un mundo de posibilidades para el Bayern

Decía Xavi que la Champions le había dado un golpe bajo al Barça esta temporada. Y, hoy, el Bayern le ha dado la estocada final. Un partido desagradable para un equipo melancólico, que ha vuelto a recibir otro repaso del Bayern (0-3), un infierno para el equipo las últimas temporadas.

El conjunto azulgrana se ha visto abrumado por los alemanes, que han encontrado en la defensa adelantada del Barça un mundo de posibilidades. El Bayern ha quebrado la defensa del Barça cada vez que ha podido salir con vértigo al contragolpe y se ha llevado el partido con mucha comodidad.

Estas son las notas de los jugadores del Barça:

El meta alemán no ha encontrado respuesta a los goles del Bayern. Primero con la finalización quirúrgica de Mané. En el segundo, con un disparo por debajo de las piernas. Y en el tercero, tras una cadena de errores.

De menos a más. Sorprendió con errores en el pase impropios de su nivel en los primeros 45 minutos. El francés se fue entonando con el paso de los minutos pero no logró transmitir esa sensación de superioridad de su mejores días.

Xavi volvió a apostar por él como central y no estuvo cómodo en ningún momento. El planteamiento -con una línea defensiva muy adelantada- dejó a los defensas del Barça en situaciones al límite todo el partido.

A pesar de que el Barça ha vuelto a juntar cuatro centrocampistas, no ha encontrado nunca su sitio en el partido. Busquets ha sido uno de los jugadores que ha salido en la foto de una presión desordenada que ha condenado al equipo.

3

Kessie, centrocampista

Perdido

No encuentra su sitio en este Barça. No solo no participa con naturalidad en el juego de posesión, tampoco está encontrando su espacio entre líneas.