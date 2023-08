Deco cree que el Barça comete un error al no fichar a Fresneda

El nuevo director deportivo pidió al jugador que aguantara al Barça hasta el pasado sábado Los informes del club son muy buenos, pero Xavi prefirió sí o sí a Cancelo y ganó la partida

Hubo mucho debate interno sobre el fichaje del lateral derecho hasta la pasada semana. El nuevo director deportivo, Deco, quería traer sí o sí a Iván Fresneda. Está convencido de la calidad del jugador y los informes técnicos de todos los ojeadores del Barça avalaban la contratación. Finalmente se optó por Joao Cancelo, pero Deco cree que el club blaugrana comete un error no fichando al lateral derecho del Valladolid cuyo precio puede explotar en los próximos años y ya será muy difícil contratarlo.

Deco tenía claro desde su llegada a Barcelona que el club necesitaba un lateral. Se sorprendió cuando en las primeras reuniones de planificación observó que esa posición no era prioritaria, pero estalló el caso Koundé y el Barça se vio obligado a intentar traer a un lateral de nivel. Fue entonces cuando Deco puso el nombre de Fresneda encima de la mesa. Le encanta el futbolista y los técnicos del club blaugrana también recomendaban su contratación...pero Xavi quería a un lateral mucho más hecho.

Todas las partes consensuaron no tomar cualquier decisión a la ligera hasta el regreso de la gira de los Estados Unidos. Y ahí se produjo un hecho que pudo acabar de romper la relación de Deco con Mateu Alemany. El aún director de fútbol tomó la decisión de ir a negociar a la desesperada por Juan Foyth y viajó hasta Villarreal, dónde se encontró un 'no' rotundo a la salida del lateral argentino. Era el lateral que deseaba Xavi y Mateu lo intentó sabiendo que era prácticamente imposible firmarle.

A partir de ahí, Deco tomó las riendas de la situación. Habló con Xavi e insistió por Fresneda. Ya se había hecho una primera oferta y por un millón más se podía cerrar la operación. Pero Xavi, tras descartarse Foyth, quiso a Joao Cancelo y Deco se comprometió a intentarlo. El director deportivo no podía negar la calidad de Cancelo a pesar de su carácter polémico y el Barça no estaba para hacerle un feo a Jorge Mendes, su agente, con las renovaciones de Lamine Yamal y Balde a la vuelta de la esquina. Se puso a negociar con Mendes pero le dejó claro que si no se avanzaba en una semana, firmaría a Fresneda.

Mendes hizo su trabajo y en el margen de tiempo arrancó un principio de acuerdo con el Manchester City a falta de flecos por concretar. Cancelo se rebajaba mucho la ficha y el lateral iba a llegar en las cifras máximas que el Barça había puesto sobre la mesa. Y cuando estuvo atado, Deco decidió liberar a Fresneda, muy a su pesar, para que no aguantase más y firmase por el club que le convenga.

Deco creía más en un lateral tipo Fresneda para el Barça como inversión de futuro. Tenía claro que podía rendir de forma inmediata y que podía solventar el carril derecho en los próximos años con una operación económicamente muy ventajosa. Ahora, el Barça sudará para fichar a Cancelo el año que viene si la opción de compra es superior a los 35 millones de euros como así será. Es bastante probable que no haya margen para ficharle en el 2024 y el problema continuará. La falta de recursos económicos hizo imposible traer a Fresneda y cederle y firmar a Cancelo. Esta operación parece que se la reserva el Chelsea: firmaría al lateral del Valladolid y lo cedería. Así tendrá atado un activo importante para el futuro. Como Deco quería.