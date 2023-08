Las polémicas de Cancelo que preocupan al Barça

El lateral luso, de contrastados rendimiento y calidad, ha tenido conflictos con varios entrenadores a lo largo de su trayectoria Tiene un temperamento fuerte, pero aun así parece que es la elección de Xavi; es una operación muy complicada y el de Terrassa confía en 'domarlo'

El nombre de Joao Cancelo sigue 'retumbando' en las oficinas de can Barça. El lateral luso es el elegido de Xavi para ocupar la próxima temporada el lateral derecho titular. Eso sí, hay mucha tela que cortar para conseguir su cesión con un City que venderá cara su piel.

El jugador quiere jugar en el Barça, pero es cierto que en el área deportiva generan algunas dudas los varios conflictos que ha tenido con algunos entrenadores a lo largo de su trayectoria. Básicamente, con Guardiola, Spalletti y Nagelsmann.

ENCONTRONAZO CON PEP

Con Pep sobra decirlo. A pesar de su contrastada calidad y de un enorme rendimiento hace dos temporadas, el club 'citizen' apostó por su cesión el curso pasado por sus desaveniencias con el manáger de Santpedor.

También en el Inter tuvo un encontronazo con Spalletti. "Cancelo, si no lo hace bien, tiende a culpar a la posición en la que juega: si lo pones a la derecha, dice que tuvo que jugar a la izquierda y viceversa. Todos lo hacen, pero él se queja más que los demás", dijo en su momento el técnico italiano.

LAS PALABRAS DE NAGELSMANN

Por su lado, el curso pasado tampoco acabó de congeniar con Nagelsmann en Munich. "En un entrenamiento no estuvo del todo bien porque no le gustaba la situación en la que se encontraba. Hay jugadores que lo afrontan mejor -el hecho de no jugar- y otros, no tanto. Hubo una sesión en la que no entrenó como yo quería, pero después hablamos y le ha ayudado mucho", dijo el técnico germano.

Cancelo tuvo una participación bastante intermitente en el Bayern. Xavi lo quiere y confía en 'domarlo' si acaba llegando. Una operación bastante complicada, en cualquier caso.