El Barça intentó quitarle a Altimira al Betis

Se contactó con su entorno para que frenase su fichaje El cuerpo técnico blaugrana vio su nivel durante la pretemporada

El mercado está cerca de acabar y aún puede deparar muchas sorpresas. Hay negociaciones que prácticamente se publicitan y otras gestiones que quedan en absoluto secreto y más si no acaban bien. Una de ellas es el sorprendente movimiento que realizó el club blaugrana por Sergi Altimira en la segunda semana de agosto. El Barça intentó ponerse de por medio para birlarle el futbolista al Betis, pero llegó tarde. O mejor dicho, Altimira ya se había comprometido formalmente con los verdiblancos y no quiso desdecirse de su palabra en el último momento. El futbolista formado en La Masia acabó llegando al Betis por dos millones de euros, el pago de la cláusula de rescisión al Getafe, y fue anunciado de forma oficial el 11 de agosto.

El Barça contactó con el entorno de Altimira durante la segunda semana de agosto. Fue una parte del cuerpo técnico en la que se interesó por su futuro. Formado en La Masia, el jugador llegó libre al Sabadell y no se le repescó cuando había la posibilidad de hacerlo. El Getafe lo firmó con una cláusula de salida de dos millones de euros y en el club blaugrana se encendió la alarma. Y es que los analistas del club estuvieron muy atentos a la pretemporada del Getafe como primer rival en la Liga y detectaron un nivel de juego espectacular de Altimira. Tanto, que fueron a preguntar si era posible romper la operación que tenía avanzada con el Betis desde hacía unos días.

El interés del Barça sorprendió al entorno de Altimira. Y no por el convencimiento que el chico puede triunfar en la máxima categoría sino por la premura en que se realizaron los contactos. Altimira no quiso dar marcha atrás y se fue al Betis de Ramón Planes, quien precisamente le fichó a coste cero del Sabadell al Getafe cuando aún era director general deportivo del club madrileño. Precisamente, este pago de la cláusula enfadó al Getafe al considerar que jugaban con información privilegiada, pero la realidad es que Altimira ya es verdiblanco y fue convocado en el partido ante el Atlético de Madrid pero no jugó.

Altimira es un pivote de estilo Barça. En el Sabadell brilló pero no tuvo demasiada suerte con el proyecto deportivo y Planes le conocía perfectamente de su desarrollo en la base blaugrana. Es un futbolista joven y con gran capacidad de crecimiento al que habrá que estar atentos en el futuro. Si evoluciona bien, no hay duda que el Barça andará detrás de él como ya lo han hecho este verano aunque puede que su precio está ya por las nubes. Sí, era una oportunidad, pero ahora al club blaugrana le queda cerrar dos o tres salidas e intentar alguna incorporación arriba que pueda paliar la falta de gol.