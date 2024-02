¿Cómo debe ser el próximo entrenador del Barça?

Se está hablando (y se hablará) mucho del próximo entrenador del FC Barcelona. Es, actualmente, la gran preocupación del barcelonismo una vez Xavi Hernández soltó la ‘bomba’ hace poco más de una semana. A finales de enero. Con cuatro meses todavía de temporada por delante. “Para liberar a la plantilla y buscar una reacción”, dijo Xavi, entre otras varias razones.

¿Cómo centrarse ahora en lo que queda de curso y no fantasear o ‘husmear’ sobre qué perfil tiene en mente la dirección deportiva? “Aún no hemos empezado a hablar con nadie”, ha dicho Deco en una entrevista reciente. Lógicamente, él hace su papel para no desviar la atención de todo lo que hay en juego las próximas semanas. Que es mucho.

Hansi Flick, Thomas Tuchel, Klopp, Rafa Márquez, Nagelsmann, Motta…han salido varios nombres ya a la palestra. Y los que quedan.

MODELO BARÇA

En SPORT hemos querido hablar con gente que conoce la casa. Que ha ‘mamado’ barcelonismo y que sabe perfectamente lo que se cuece dentro del vestuario y en las entrañas del club. ¿Qué cualidades debe reunir el próximo técnico del Barça? ¿Es imprescindible que sea alguien de la casa o un perfil que conozca la idiosincrasia del club o es momento de apostar por un ‘outsider’?

Jordi Roura estuvo muchos años dirigiendo el bien más preciado del FC Barcelona, La Masia. Además, también ocupó el banquillo del primer equipo azulgrana junto al malogrado Tito Vilanova. “Es la pregunta del millón. En primer lugar, creo que hay que tener claro que es una decisión trascendental. Marcará el devenir del club en el futuro de forma muy importante. Siempre que se llega a una situación como está, en el contexto de una situación delicada, siempre te planteas hacia dónde tirar”.

Jordi Roura y Aureli Altimira en un campo de entrenamiento / SPORT

“Habría que priorizar una persona que tuviera muy claro cuál es la idea de juego y qué quiere hacer el Barça. El famoso ADN Barça no se tendría que perder. Más allá de sistemas y decisiones. La idea es lo que nos ha hecho un club reconocido. Es la primera clave para mí. Luego es que se tiene que tener muy presente la cantera, La Masia. Como parte de ello muchos años, para mí es un placer ver los frutos que están saliendo ahora con el primer equipo. Los fichamos hace años y es un orgullo verlos ahí”, cuenta Roura.

LA MASIA

“No significa que deban jugar todos, de qué manera y cuándo. Eso lo decidirá quien venga. Pero hay que tenerlos muy presentes”, matiza un Roura que añade que “mejor que mejor alguien que conozca el club y su idiosincrasia. Pero si se plantea un nombre que no sea tan cercano al club, creo que es importante que sus ideas futbolísticas coincidan con las que nos han hecho reconocibles. Tiene que estar bien rodeado y se le tiene que explicar muy bien lo que significa La Masia. Creo que debe respetar estas dos ramas. Si es cercano al club, repito, mejor. Pero ya es decisión del club”.

“Entrenar al Barça es un reto, es complicado y difícil, siempre será así. Se me hace difícil pensar que a alguien no le haga ilusión el desafío de entrenar. Sea o no cercano es de lo más magnífico que le puede pasar a un técnico”, añade Roura, que deja claro que “tengo la sensación, tal y como está el club, de que hay que ser más realista, explicar las cosas cómo son. Dar un paso atrás para luego dar dos adelante es importante. Quizás a un corto plazo no pensar tanto en resultados inmediatos y dar un tiempo de margen para afianzar un proyecto y una idea de juego”.

¿HACIA ADÓNDE SE QUIERE IR?

Por su lado, Lluís Carreras, exjugador del Barça y entrenador (ha pasado por los banquillos de Sabadell, Mallorca, Nàstic o Zaragoza), nos da su versión. “Lo que debes tener claro antes de elegir a un entrenador es qué quieres hacer. Hay tres aspectos fundamentales: conocimientos del modelo de juego del Barça (es impepinable, no nos podemos desviar), la gestión del vestuario y del entorno (tiene que ser permeable y tener una personalidad muy marcada) y tercero, tener capacidad de liderazgo. Entre otras cosas para actualizar métodos de entrenamiento, modernos”.

Lluís Carreras, en una imagen de archivo / SPORT

“Necesitamos un reciclaje, una puesta a punto. Sin desviarnos, pero sí actualizándonos. No tiene nada que ver sistemas y estructuras con el aspecto físico de un jugador. El fútbol actual requiere un nivel excelente en cuanto a técnica y en cuanto a forma física. Es mucho más rápido, necesitas estar bien físicamente, pero eso no significa que tengas que correr los 100 metros en nueve segundos”, matiza Carreras.

CONOCIMIENTO DE CLUB

“Para mí, indudablemente, pesa más en la decisión el hecho de conocer al Barça que el ser una figura carismática. Es el factor. Tenemos la experiencia de lo bien que nos ha ido y de lo no tan bien que nos está yendo. Imagina que venga alguien que no sepa lo que es el Barça internamente, culturalmente, cómo se ha jugado estos años. Este modelo siempre tiene que existir, sino, parafraseando a Pep, “nos querrán apartar”. Con matices porque todo evoluciona. ¿Retocándolo? Por supuesto”, valora el exjugador azulgrana.

No duda a la hora de mojarse Lluís Carreras sobre el nombre que tiene en la cabeza: “Lo he hecho público, lo digo. He tenido la suerte de haberlo escuchado, de haber estado con él en charlas. Para mí, Mikel Arteta sin ninguna duda. Y con mucha diferencia sobre el resto con todo el respeto a todos los montones de entrenadores que han salido. Mikel tiene conocimiento del club, ha estado al lado de Pep, lo que suma 300% para mí. Ha sacado al Arsenal de una situación complicada partiendo de cero. Ha mejorado el rendimiento de muchos jugadores….”.